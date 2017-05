Von Markus Höscheler

Mittersill – Preisen wir zuerst die köstliche Suppe an, bevor wir uns dem Ärgernis Haar widmen. Der Audi A4 Allroad diente der Redaktion mehr als ein halbes Jahr, um vor allem auf Langstrecke seine Stärken zu erfahren. Damit ist er reichlich gesegnet, es zählen dazu der baureihentypische und traktionsförderliche Quattro-Allradantrieb, der Sechszylinder-Turbodiesel, die Materialienauswahl und die Verarbeitung sowie die gewählte Sonderausstattung. Herausragend beim Offroad-Kombi der Mittelklasse ist in diesem Fall der 218 PS starke Selbsztünder, der frühzeitig mit 400 Newtonmetern maximalem Drehmoment für kraftvollen Schub garantiert. Laufkultur und Durchzug überzeugen immerzu, das Datenblatt bestätigt den sich wiederholenden Eindruck: In lediglich 6,6 Sekunden beschleunigt der A4 Allroad von null auf 100 km/h, allerhöchstens sind 231 km/h möglich. Stabil bleiben beim flotten Vorankommen Fahrwerk und Karosserie, berechenbar agiert das Modell bei Richtungswechseln, auch dank einer rasch Vertrauen aufbauenden Lenkung. Der Durchschnittsverbrauch berechtigt zum Durchatmen, der Bordcomputer zeigte den Wert von 7,0 Litern je 100 Kilo­meter an.

Ebendieser ist Teil eines famosen Instrumentariums, des Audi Virtual Cockpit, das volldigital nicht nur Tempo und Drehzahl anzeigt, sondern auch die Navigation gestochen scharf und lichtstark darstellt. Der Fahrer hat die Möglichkeit, die Art der Informationspräsentation zu verändern, im Großen und Ganzen sind die von Audi gewählten Vorgaben allerdings selbsterklärend. Zum Teil lässt sich das Multimedia-Angebot inklusive Telefonie recht gut über Spracheingabe dirigieren, andererseits bieten sich Lenkradtasten oder das MMI-System mit großem Bedienrad samt Dreh- und Drückfunktionen sowie flanierenden Direktwahlschaltern an.

Um die Lobeshymne fortzusetzen, erwähnen wir die Materialien, die rundum zufrieden stellen, allen voran das Leder-Alcantara-Sitzgestühl, das natürlich einen Teil der Verantwortung für den Aufpreis trägt – unser Testwagen entspricht immerhin einem Wert von 75.013,59 Euro. Dieser umfasst überdies eine bekömmliche Drei­zonen-Klimaautomatik und das sicherheitserhöhende Assistenzpaket Tour.

Ebenfalls Bestandteil des Audi A4 Allroad mit 218-PS-Dreiliter-Selbstzünder ist die S-tronic-Doppelkupplung mit sieben Gängen. Die wechselt für gewöhnlich rasch genug und oft unmerklich die Übersetzung – doch beim Anfahren und beim Rückwärtsgang vergeht etwas mehr Zeit als erhofft – das Haar in der Suppe. Allerdings geht die Kombination aus Doppelkupplung und Sechszylinder beherzter ans Werk, wenn bei den Fahrprogrammen der Sportmodus gewählt wird. Reichlich Auswahl bleibt auch dem, der den 4,75 Meter langen SUV-Kombi günstiger anschaffen möchte: Mit dem 150-PS-Basisdiesel und einer bescheideneren Bestückung ist das Modell ab 46.020 Eur­o verfügbar. Diese reduzierte Kost dürfte gleichwohl köstlich genug sein.