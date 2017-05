Gmund am Tegernsee – Die Hauptaufgabe eines Kombis ist klar umrissen: Er soll überdurchschnittlich viel Ladegut transportieren, nötigenfalls diesem Ziel die zweite Sitzreihe opfern. Wer so in der fünften Generation des 5er Touring von BMW vorgeht, der wird sich darüber freuen, dass er dann bis zu 1700 Liter Stauvolumen erhält. Das sind immerhin 30 l mehr als im Vorgänger, netto wuchs der Kofferraum um zehn auf 570 l. Was der Laune zudem zuträglich ist: die Rücksitzlehnen sind elektrisch umklappbar, und zwar im Verhältnis 40:20:40. Die Heckklappe selbst öffnet sich automatisch, optional gibt es auch die Möglichkeit einer Fußgestenbewegung. Schließlich gibt es noch ein Plus zu vermelden, was die Zuladung betrifft: Erlaubt sind nun zwischen 720 und 730 Kilogramm (also 120 kg mehr als bisher).

Damit hat die neue Business-Klasse des Münchner Herstellers ihre Pflicht erfüllt – bei der Kür langten die Techniker aber erwartungsgemäß erst recht zu, so, wie es die seit wenigen Wochen am Markt befindliche Limousine bereits vorweggenommen hat. Ab Werk verbauen die Süddeutschen LED-Scheinwerfer, gegen Aufpreis gibt es variable Lichtverteilung mit blendfreiem Fernlicht (BMW Selective Beam); das bisher schon vorbildhaft wirkende Head-up-Display verfügt über eine um 70 Prozent vergrößerte Projektionsfläche, natürlich in hoher Auflösung. Umfassende Unterstützung beim Vorankommen versprechen die vielen Fahrerassistenzsysteme, die unter anderem vor kreuzendem Verkehr, und vor dem ungewollten Spurwechsel warnen. Eine Lenk- und Spurhalteunterstützung ist auf Wunsch bis zu einem Tempo von 210 km/h möglich. Und der Spurhalteassistent ist so eifrig bei der Arbeit, dass er einen automatisierten Spurwechsel auf Autobahnen und bestimmten Schnellstraßen erlaubt. Natürlich warnen weitere Helferlein vor Auffahrunfällen und vor Personen, zur Not verhindert die City-Bremsfunktion Schlimmeres.

Glücklicherweise hatten wir damit bei den ersten Probefahrten südlich von München nichts zu tun. Stattdessen konnten sich die gefahrenen Zweiliter- und Dreiliter-Turbodiesel ebenso souverän in Szene setzten, wie die direkt-präzise Lenkung, das stimmige Fahrwerk und die Achtgangautomatik. Ab Juni ist der Touring im Handel, zunächst mit vier Motoren (Leistung 190 bis 340 PS) lieferbar. Die Preise beginnen vorerst bei 54.750 Euro. (hösch)