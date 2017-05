Von Lukas Letzner

Galtür – Wie bei seinen kleineren Brüdern änderte sich beim Luxuskraxler der Schwaben, dem Mercedes GL, nach dem letzten Facelift (Anfang 2016) vor allem eines: die Buchstaben auf der Heckklappe. So heißt der Mercedes GL nach der Frischzellenkur nun GLS und unterstreicht damit mehr denn je, dass er eine geländegängige Oberklasse-Limo sein will.

Das Blechkleid wurde natürlich um die üblichen Finessen eines Facelifts erweitert. Eine neue Schürze und Leuchten hinten, ein überarbeiteter Grill und modifizierte Scheinwerfer vorne. Doch eines ist geblieben: der kolossale Eindruck, wenn man das erste Mal vor dem GLS steht. Mit einer Länge von 5,13 Metern übertrifft er sogar die Konkurrenz aus Ingolstadt.

Der Innenraum wirkt im Vergleich zu den Klassenkameraden GLE oder GLC zwar etwas altmodisch, doch das stört uns so gut wie gar nicht. Dank WLAN, Smartphone-Integration und allerhand anderem Schnickschnack ist der Grenzgänger technisch absolut up to date.

Nachdem die Tür in Schloss gefallen ist, vergisst man auch gleich, dass man eigentlich in einem Offroader sitzt. Zwar thront man entsprechend hoch über dem Asphalt, feinstes Leder, die serienmäßige Massagefunktion der Sitze und die üppigen Platzverhältnisse vermitteln aber ein Gefühl, das wir nur aus echten Luxus-Limos kennen. Das Kofferraumvolumen lässt sich durch das Umklappen der Sitze von 680 auf 2300 Liter erweitern. Die Laderaumtiefe beträgt dann 2,12 Meter und es können bis 815 Kilo zugeladen werden. Wer also eine Harley mit in den Urlaub nehmen möchte, braucht nicht mal einen Anhänger. Gespannt erwecken wir den 455 PS starken V8 zum Leben. Der Bi-Turbo wuchtet maximal 700 Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle und hat mit dem knapp 2,4 Tonnen schweren Koloss leichtes Spiel. Den Standardsprint absolviert der GLS in unglaublichen 5,3 Sekunden, bei 250 km/h wird abgeregelt.

Die Luftfederung Airmatic lässt sich mittels Fahrmodi anpassen, schluckt aber in jedem Fall so gut wie alle Bodenwellen und Unebenheiten. Zudem lässt sich mit ihr die Fahrzeughöhe anpassen. Dann schwimmt die Gelände-S-Klasse durch 60 Zentimeter tiefes Wasser. Uns schmerzt aber allein beim Gedanken daran das Herz. Üppig fällt auch der Betrag aus, der für unseren Testwagen fällig wird: 126.390 Euro.