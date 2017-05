Von Stefan Pabeschitz

München – Zartheit im Austeilen von Leistung ist keine Tugend, um die sich Bent­ley vorrangig bemüht. Wobei man sich vom Protzigen, Überbordenden immer gerne ferngehalten hat – für das Marktschreierische eignen sich die entfernten Konzernverwandten Lamborghini oder Porsche ja besser. Jetzt, wo sich die Lebensspanne der Generation zwei des Continental langsam dem Ende zuneigt und der Nachfolger schon vorsichtig in der Pipeline drängelt, darf man sich selbst ein wenig zufeiern. In solcher Laune darf es auch in Adelskreisen einmal ein wenig lauter zugehen. Wenn 710 PS aus sechs Litern Hubraum ausatmen, dann passiert das nicht mit einem höflichen Räuspern, sondern recht vernehmlich. Mit großzügigeren Turboladern, rabiaterer Software, einer Titan-Auspuffanlage und einer unaristokratisch liberalen Auslegung der Stabilitätskontrolle holt das sportliche Flaggschiff aus Crewe noch einmal richtig aus. Der anstehende Modellwechsel wird den alten Zwölfender in Pension schicken. Der neue W12-TFSI befeuert bereits den Bentayga und bald auch die künftigen Sportmodelle der Marke.

Wenn schon laut feiern, dann auch äußerlich: Anbauteile aus Voll-Karbon, von den Spiegelkappen über Flankenleisten, Airsplitter vorne und Flügelwerk hinten. Schwarz ist das neue Chrom, zumindest im Supersports-Look: Felgen, Leisten, Scheinwerfer- und Rücklichter-Fassungen, im stilistischen Ernstfall sogar mit Bi-Color-Lackierung in nachtschwarzem Klavierlack. Innere Zurückhaltung ist ebenfalls unangebracht: Die dreifarbige Stepp-Polsterung muss erst einige Kilometer lang einsickern, die Dekor-Paneele im Karo-Design aus handgelegtem Karbon über Aluminium lieben am ehesten tiefstehende Sonne, um voll zur Geltung zu kommen. Wer nicht früh aufstehen will, bleibt also am besten abends länger auf der Straße, um sie zu genießen.

Der rasante Lord in Feierlaune hat sogar 40 Kilo abgespeckt: Leichtere Schmiedefelgen, serienmäßige Karbon-Bremsanlage und viele kleine Einsparungen rundum waren dafür notwendig. Dass am Ende trotzdem 2180 Kilo übrig bleiben, muss angesichts der 3,5 Sekunden auf den ersten Hunderter niemanden grämen.

Der vermeintlich harmlos in der Mittelkonsole tiefstapelnde Startknopf weckt ein Tier von einem Motor, der archaisch aufhustet und dann in einen vibrierenden Herzschlag aus Vorfreude und Erwartung verfällt. Der Supersports zieht aus dem Stehen wie vom Gummiband, baut Schub auf, schaltet und legt nach, wie es einfach sein sollte. Bremst Kurven mit einer Vehemenz an, die verblüfft. Lenkt leichtfüßig und direkt ein. Beschleunigt wieder in Echtzeit. Ein Auto, das völlig selbstverständlich als Verlängerung aller Nervenenden in die Maschine funktioniert. Gepriesen sei die deutsche Autobahn, wo 300 km/h nicht nur legal, sondern sogar eine Art Wandernadel für die Oktan-Fraktion sind. Der Supersports steckt sie weg wie nichts und versteht es auch, auf dem Weg zum Speed-Gipfel laufend nur zu erfreuen – der vierstellige Newtonmeter-Wert als nachhaltiger Genussfaktor.

Beherzte Freunde der lauteren Fortbewegung müssen jetzt stark sein: Von der auf 710 Stück limitierten Jubel-Auflage sind die Coupés à etwa 347.000 Euro schon vergeben. Eine Cabrio-Bestellung könnte noch erfolgreich sein – sofern die dafür anfallenden knapp 381.000 Euro Schmerzensgeld gerade greifbar sind. Andernfalls ist Sparen angesagt – bis die Supersports-Edition des nächsten Continental heraufdämmert. Das dürfte dann etwa 2025 sein.