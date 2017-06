Von Beatrix Keckeis-Hiller

Turin – Sechzig Jahre alt wird heuer der Ur-Cinquecento von Fiat. Mit der gelungenen Wiederbelebung des Kleinstwagen-Klassikers im Jahr 2007 hat sich Fiat auf den ursprünglichen Designansatz zurückbesonnen. Trotzdem ist er dabei gehörig über seine ursprünglichen Dimensionen hinausgewachsen. Etwas, das man von seinem großen Bruder mindestens ebenso sagen kann: 2012 kreierte Fiat den 500L, den Cinquecento Large. Den haben Puristen nicht unbedingt begeistert aufgenommen, man sprach von einem „500er auf Anabolika“ oder von einem überfütterten Baby. Trotzdem haben vor allem Familien den Mini-Van gut angenommen. Zumal der in der Lang-Version, bislang als „Living“, bis zu sieben Personen mitnehmen kann.

Mag die Großversion des 500er kein „echter“ Cinque sein (er steht auf der Punto-Plattform), so darf er dennoch am Sechziger des Kleinen teilhaben. Sein Jubiläumsgeschenk ist eine detaillierte Design­überarbeitung des Exterieurs und eine Modernisierung von Interieur sowie Elektronik. Fiat spricht von 40 Prozent Anteil der Neuteile am Gesamten.

Beim Exterieur betrifft das vor allem die Front. Mittels runder, mit Chrom beringter Scheinwerfer und polierten Hochglanz-Zierrats zitieren die Designer die Babyface-Elemente des Ahnen, was eine entsprechend geformte LED-Tagfahrlichtsignatur inkludiert. Am Heck sind Nebel- und Rückfahrleuchten in den unteren Teil des Stoßfängers integriert.

Auffallender ist das Redesign des Interieurs. Was im 500L bislang ein wenig wie eilig aufgesetzt wirkte, ist eleganter als zuvor in Bezug auf Materialien und Gestaltung. Die bisherige „Gitarren“-Kontur (wie es die Marketingabteilung formuliert) des Armaturenbords wurde eliminiert (man sagt sogar „zertrümmert“). Jetzt ist ein neues, rundes 3,5-Zoll-TFT-Display von klassisch anmutenden Rundinstrumenten flankiert. Überarbeitet und materialseitig stimmiger sind ebenso die Ablagen und die Mittelkonsole. Der Schalthebel ist ein wenig höher platziert. Je nach Ausstattung ist das Ganze von einem 7“-Display fürs Infotainmentsystem garniert. Das kann mit iOS- und Androidsystemen korrespondieren und es ist natürlich nun auch möglich, sich mobiles Internet an Bord zu holen.

Mit der Überarbeitung und dem Update hat man in Turin die Derivate des 500L in puncto Bezeichnung neu eingereiht: Der „kurze“ 500L mit fünf Sitzplätzen heißt nun „Urban“. Sein bis zu siebensitziges längeres Pendant hat den Beinamen „Living“ abgelegt und wird nun „Wagon“ genannt. Einen „Trekking“ gibt es nicht mehr, ihn ersetzt der „Cross“, der – um 2,5 Zentimeter höher gelegt und mit Traktionssystem ausgerüstet – auch leichte Offroad-Verhältnisse meistern kann.

Was die Motorisierungen und die Getriebe sowie Fahrwerk, Lenkung betrifft, hat Fiat es beim Bewährten belassen. Nach wie vor reicht die Leistungsbandbreite aus Dieseln, Benzinern und Erdgas-Trieblingen – mit 0,9 bis 1,4 Litern Hubraum – von 80 bis 120 PS. Die Preistabelle beginnt bei 18.200 Euro. Zu haben ist der Groß-Cinquecento im erneuerten Kleid ab Ende Juli und Anfang August.