Von Markus Höscheler

Zams – Selbstverständlich beherrscht die neueste 5er-Generation von BMW schon ein paar teilautonome Kniffe – hier wollen die Münchner der Konkurrenz aus Stuttgart und Ingolstadt keinesfalls allein das Feld überlassen, sondern mitspielen: Das heißt beim Staufolgefahren arbeiten Stereokamera, Radar- und Ultrasensoren zusammen, um das Vorankommen so stressfrei wie möglich zu gestalten. Das mag auf dicht befahrenen Autobahne­n die richtige Einstellung sein.

Auf der weniger befahrenen Landstraße gibt es andere Möglichkeiten, rollende Hindernisse hinter sich zu lassen, sofern ein 265 PS starker 530d xDrive zur Verfügung steht. Damit haben wir quasi als Garantie ein schnell ansprechendes, durchzugsstarkes Aggregat, außerdem eine hohe Traktion. Allein der Blick aufs Datenblatt beruhigt – lediglich 5,4 Sekunden benötigt das 4,94 Meter lange Modell, um von null auf 100 km/h zu beschleunigen, 250 km/h Spitze sind theoretisch und (auf der deutschen Autobahn) praktisch möglich. Die Kraftentfaltung verläuft dank einer nach wie vor vorbildlichen Achtstufenautomatik äußerst harmonisch, die Lenkung verspricht ausgewählte Direktheit und Präzision, das Fahrwerk beeindruckt einmal mehr mit einer austarierten Mischung aus Komfort und Dynamik.

Was das Fahren betrifft, gibt sich der neue 5er jedenfalls keine Blößen – aber wie sieht es mit dem Interieur und dem Komfort aus? Hier profitiert das Stufenheckmodell in erster Linie von den Errungenschaften der beinahe so frischen 7er Reihe, in manchen Belangen will der Kleine den Größeren sogar noch übertrumpfen. Die Nähe zum Luxussegment lässt sich aus dem verwendeten Leder, der Soft-Close-Automatik für Türen, dem elektrischen Glasdach, dem ferngesteuerten Parken, den adaptiven LED-Scheinwerfern, den Edelholz-Details und der Massage­funktion (vorne) schließen. Der Sicherheit und dem Fahrkomfort zuträglich sind im Weiteren das hochauflösende Head-up-Display mit großzügiger Projektionsfläche und die Integral-Aktivlenkung (die mitlenkende Hinterräder einschließt). In einer eigenen Lig­a spielt die Bowers&Wilkins-Anlage, die den 5er in einen Konzertsaal auf vier Rädern verwandelt.

Zu viel der Lobhudelei? Nun, es ginge noch weiter, denn auch über das Navigationssystem mit Sprachsteuerung und iDrive-Bediensystem haben wir erwartungsgemäß Positives zu berichten. Ablenkungspotenzial besteht allerdings durch die Anbindung mit Smartphones, hier hatten wir auch schon bei anderen BMW-Modellen über Hürden zu berichten.

Den Erwartungen entsprechend verhält sich dagegen die Preiskalkulation: Das, was BMW im Testwagen aufgeboten hat, übersteigt die 100.000-Euro-Marke ganz leicht – und damit befinden wir uns tatsächlich schon in monetären Dimensionen, die dem höheren Segment vorbehalten sind.

Zum Trost fügen wir allerdings an, dass es einen neuen 5er auch für die Hälfte des Geldes gibt, sofern die Bereitschaft auf Luxusverzicht besteht. Den handgeschalteten 520d zum Beispiel, immerhin 190 PS stark und lediglich 4,1 Liter Treibstoff je 100 Prüfstands-Kilometer konsumierend, können BMW-Händler bereits ab 50.400 Euro servieren. Wir sind uns sicher, dass auch mit dem Basisprodukt ein hohes Maß an Fahrfreude zu erzielen ist.