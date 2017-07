Von Stefan Pabeschitz

Stuttgart – Fahrzeugveredelung war lange ein belächelter bis gefürchteter Bereich, inzwischen pflegen die Premiumersteller die Individualisierungs­schiene erfolgreich selbst. Bei Porsche kümmert sich die Exklusive Manufaktur um das, was im internen Sprachgebrauch etwas tiefstapelnd „Sonderfahrzeuge“ heißt. Darunter fallen die Verwirklichung von Kundenwünschen und marktspezifische Sonder­editionen ebenso wie limitierte Kleinserien.

Die neueste Auflage einer solchen ist der 911 Turbo S Exklusive Series, den schon die Farbe Goldmetallic als Aut­o für introvertierte, scheue Menschen ausschließt. In zahllosen Details präsentiert Porsche seine Hand­arbeitsklasse und wo derzeit die Grenzen des Machbaren liegen. Etwa mit den teil­lackierten Karbonteilen, mit denen das eigentliche Material von vorderer Haube und Dach als sportlicher Doppelstreifen präsentiert wird – ohn­e dass dabei auch nur die geringste Lackstufe spürbar ist. Allein dem Kofferraum­deckel gönnt man 240 Stunden für sein Werden.

Der Doppelstreifen ist das zentrale Designthema, er findet sich auch als Hintergrund der Perforation im Alcantara-Dachhimmel wieder, ebenso auf den Sitzen. Dann noch beim passend dazu angebotenen Taschenset und dem Uhrband des eigens für diese Auto-Kleinserie gestalteten Chronografen – es gibt somit auch einen Porsche fürs Handgelenk. Die Detailverliebtheit geht sogar so weit, dass der dank gläsernen Uhrbodens sichtbare Anker in Felgendesign farblich abgestimmt wird: Ein Kunde, der vollständig hochglanzschwarze Räder wählt, findet auch einen ebenso lackierten Anker in seiner Uhr. Das Standard-Rad ist übrigens schwarz-gold. Lackiert? Mitnichten – der auf das goldmetallic aufgebrachte, schwarz­e Decklack wird mit einem Präzisionslaser wieder abgebrannt, um die feinen goldenen Linien möglichst exakt freizulegen. Die Farbe schimmert auch auf allen Dekorteilen im Innenraum durch: dank eines in das Karbon eingearbeiteten Kupferdrahtes in passendem Ton.

Auch bei der Leistung legt der Exklusive Series 911 eins drauf: Statt 580 scharren hier 607 Hengste unter dem Heckdeckel, dazu 750 Newtonmeter Drehmoment – macht 9,6 Sekunden für den Sprint. Auf 200 km/h, versteht sich – der erste Hunderter liegt bei schlanken 2,9 Sekunden an. Wie leicht bedienbar diese Kraft gemacht wurde, verblüfft: Im Über-911 lässt es sich auch reuelos im Schritttempo herumschlendern – er will auch kein GT3 RS sein, auf der höchst variablen, Porsche-eigenen Werte­skala eher das Gegenteil davon.

Wer akut auf den Geschmack gekommen ist, muss jetzt stark sein: Die limitierte Sonderserie von 500 Stück ist schon ausverkauft. Hierzulande waren 316.535 Euro dafür fällig, was immerhin drei Österreicher nicht abschrecken konnte. Für alle anderen heißt es: Geduld haben und/oder sparen – die nächste Kleinserie kommt bestimmt.