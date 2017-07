Von Peter Urbanek

Mailand – Der Modellname Mini Cooper S E Countryman ALL4 ist ellenlang, doch alle wichtigen Erklärungskomponenten sind darin enthalten. E steht für Elektroantrieb, ALL4 weist auf Allrad hin, Countryman ist der bekannte Fünftürer mit 4,30 m Länge, der allein durch seine Größe eigentlich Mini nur noch als Ehrentitel trägt. Die Verbindung Benzinmotor mit Batterietechnik wird dezent, aber unübersehbar demonstriert. Ein gelber Buchstabe „S“ an den Seiten, in gleicher Farbe das S auf Grill und Heck, dazu der Anschluss für das elektrische Ladekabel am linken Kotflügel. Unter der schicken Karosse des Countryman mit leichtem Einstieg durch die vier Seitentüren hat sich die Hybridtechnik aus dem BMW Active Tourer 225xe eingenistet. Für die Techniker von BMW fast ein Heimspiel, denn sie passte 1:1 unter die Karosse des englischen Verwandten. Zwei Motoren treiben den Cooper S E Countryman an. Für den Vortrieb sorgt vorne ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 136 PS. Die Hinterachse wurde elektrifiziert. Aus dem Stand entwickelt der E-Motor mit 66 kW Leistung, das entspricht 88 PS, ein Drehmoment von 165 Nm.

Durch die intelligente Steuerung beider Kraftquellen entsteht ein elektrifizierter Allradantrieb, der aber permanent vorhanden ist. Die gesamte Systemleistung beträgt 224 PS, diese Kraft ist notwendig, um das immerhin über 1,6 Tonnen schwere Fahrzeug in 6,8 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen. Zwei Welten, hier die lautlose Elektrik, dort der konventionelle Turbobenziner: Mini gibt als Wert für rein elektrisches Fahren eine Reichweite von rund 40 km an, das war im hektischen Verkehr von Mailand ein fast erreichbarer Wert. Die Schlussfolgerung daraus: Im urbanen Umfeld reicht es für die tägliche Fahrt von und zum Arbeitsplatz. Auf dem Display kann der Fahrer jederzeit den momentanen Stand der elektrischen Ladung ablesen, kurze Abwärtsstrecken schlagen sich sofort in einem Ladevorgang nieder.

Dynamische Beschleunigung wird durch den Elektromotor verstärkt, das Kürzel MAXeDrive besagt, dass bis 125 km/h nur mit Strom gefahren werden kann, bei höherer Geschwindigkeit schaltet sich automatisch der Verbrennungsmotor ein. Es macht richtig Spaß, das Wechselspiel zwischen Lade- und Entladevorgang am Navigationssystem zu beobachten. BMW baut selbst in seinem Werk in Dingolfing die Lithium-Ionen-Batterien mit ihren 16 Zellen zusammen, die Ladung an der Haushaltssteckdose kann in etwas mehr als drei Stunden erfolgen, eine Wallbox in der eigenen Garage reduziert diese Dauer um eine komplette Stunde.

Den Cooper S E Countryman All4 bietet Mini ab 36.950 Euro an, seit Ende Juni ist er im Handel.