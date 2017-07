Von Beatrix Keckeis-Hiller

London – Jaguar legt ein forsches Tempo vor. Im Hauptfokus steht aktuell, folgend dem unverändert anhaltenden Trend, der Ausbau der SUV-Palette. Im Sog des F-Pace, der im Vorjahr debütiert hat und die englische Marke zu steigenden Volumenzuwächsen treibt, folgt jetzt, in der kompakten Klasse, der E-Pace. Den jüngsten Nachwuchs im Großkatzenrudel kann man zwar durchaus in die Kategorie Sports Utility Vehicles einordnen, doch hat ihn Chefdesigner Ian Callum genauso als Sportwagen mit höher gesetzter Pilotenkanzel tituliert wie den größeren Bruder – ihn aber durch eine Reihe von Details eigenständig interpretiert.

Den Begriff „Performance-SUV“ verkörpert der ab 1700 Kilo wiegende E-Pace durch sprungbereit geduckte Statur mit langer Schnauze, kräftig akzentuierten Hüften, knackigem Heck und kurzen Überhängen samt Stil-Zitaten der Sport-Katze F-Type, siehe die schräg angeschnittenen Frontscheinwerfer, siehe die Heckleuchten, deren LED-Lichtleisten eine Rennstrecken-Schikane markieren. Prominent ist das Katzenkopf-Logo auf dem selbstbewusst steil stehenden Kühlergrill, hinter dem sich die Radarsensoren für den Abstandsregeltempomaten verstecken.

Das auf 4,395 Metern Außenlänge bei 2,681 Metern Radstand jaguartypisch fahrerorientiert geschnittene Interieur verspricht auf den Sesseln in Reihe eins sportwagengerechten Seitenhalt, im Fond herrscht kommode Geräumigkeit, in den Kofferraum passen 577 Liter Ladegut (erweiterbar auf 1234 Liter). Dazu gibt es reichlich Ablagen, darunter ein Fach für Smartphone und/oder ein Tablet im herausnehmbaren Mittelkonsolenfach. USB-Anschlüsse und Internet-Hotspot sorgen für permanente Netzverbundenheit. Up to date ist demgemäß die Bordtechnik, siehe das aktuellste Infotainment-System mit 10”-Interface.

Ob Brüllen, Grollen oder Miauen: Das Leistungsangebot reicht von 150 über 180 bis zu 240 Selbstzünder-PS, respektive von 249 bis zu 300 Otto-Pferdestärken. Manuelle Sechsganggetriebe sind mit den leistungskleineren Dieseln kombinierbar, alle anderen Varianten sind an ein Neunganggetriebe gekoppelt. Allrad ist Serie, ausgenommen die frontgetriebene Einstiegsversion mit 150-PS-Diesel.

Je nach Leistung und Ausstattung ist Allradantrieb mit einem Torque-on-demand-System an Bord oder – in 250-PS-Diesel und 300-PS-Benziner – ein aktiv agierendes System („Active Driveline“), das unter anderem eine Heckantriebs-Charakteristik suggerieren soll.

Abgesehen davon sorgen die Engländer im E-Pace grundsätzlich für sportliche Fahrdynamik. Ist das optionale adaptive Fahrwerk an Bord, stehen vier Fahrmodi zur Auswahl. Und dass der kleine Pace in puncto Sicherheit, Infotainment- und Assistenz-Systemen alles mitbekommen hat, ist selbstverständlich.

Bestellungen: ab sofort. Marktstart nach der Vienna Autoshow: 15. Jänner 2018. Der Preis: ab 37.000 Euro.