Von Stefan Pabeschitz

Düsseldorf – Der i30 ist Hyundais Vorzeige-Europäer: In Konzept, Design und Technik ist der kompakte Koreaner konzentriert auf hiesige Geschmäcker und Vorlieben ausgerichtet, ab sofort will er auch an deren Rändern punkten. Der Fastback ergänzt Fünftürer und Kombi als elegante, viertürigen Version mit flach auslaufendem Stummelheck. Hyundai beansprucht wie so viele Anbieter eifrig die Definition „Coupé“, die daher möglichst nicht länger einen Bezug zur Anzahl der Türen haben soll. Abgesehen davon, dass diese Begriffskaperung unzulässig ist und ein Coupé ausschließlich nur zwei Türen hat, schafft der Fastback tatsächlich einen viel wichtigeren Spagat: Auf den Märkten in Mittelosteuropa, wo Kombis immer noch als Handwerker-Autos gelten und sie außer denen auch niemand kauft, geht er als sportlich-elegante Limousine durch. In den anderen Ländern hat er aber Chancen, dennoch einen Respekterfolg einzufahren, weil er den üblichen Praxis-Malus eines Viertürers ebenfalls elegant ausbremst: Statt einem knappen Kofferraumdeckel öffnet am Heck eine flache Klappe den geräumigen Zugang zum Heckabteil. Die Fahrzeuglänge wächst gegenüber dem Fünftürer um 11,5 Zentimeter, vordere und hintere Schürze wirken dank nach außen gerückter Lufteinlässe und Einkerbungen breiter und wuchtiger. Die Kopffreiheit hinten ist einer ersten Sitzprobe nach zu urteilen auch für Großgewachsene mehr als ausreichend.

Auch die Neigungsgruppe Spaß und gute Rundenzeiten kommt in der i30-Palette künftig zu Ehren. Was Volkswagen der GTI, Opel der OPC und Honda der Type R ist, übernimmt in der Hyundai-Hierarchie ab sofort der N. Der schlichte Buchstabe wurde vom hauseigenen Entwicklungszentrum Namyang nahe Seoul entlehnt – wer sich damit komfortabler fühlt, darf ihn aber auch für Nürburgring stehen sehen. Dort wurde der wahlweise 250 oder mit Performancepaket 275 PS scharfe i30 gefordert und geformt wie ein Rekrut von seinen härtesten Schleifern. Äußerlich gibt er sich eher dezent: Tieferlegung und 19-Zoll-Schuhwerk könnten auch aus dem Zubehörkatalog stammen. Etwas auffälliger ist immerhin der mattschwarze Kampfornat samt Airsplitter und Schürzenaufsätzen vorne und hinten plus rotem Streifen. Dazu seitlich eine Schweller-Beplankung mit N-Logo, an der Dachkante noch ein recht ernsthafter Spoiler, der sich aber dank schwarzem Klavierlack schlank macht. Und natürlich eine zweiflutige Auspuffanlage mit Stauventil, das in zwei Stufen aufmacht, um die Musik rauszulassen. Die Sitzposition ist dank feiner Sportsättel niedriger als in den Zivilversionen, die Fahrmodi von Eco über Normal, Sport, N und Custom lassen sich über eine Taste am Lenkrad anwählen. Wer es eilig hat, drückt ebendort einfach den Knopf mit der Zielflagge drauf – dann ist der angespitzte N-Modus gleich drin. Hyundai verspricht außergewöhnliches Kurvenverhalten mit viel Feedback und Traktion dank einem selbst entwickelten Sportdifferential, rundstreckentauglich ausgelegter Fahrwerks- und Lenkabstimmung sowie einer generösen Stabilitätskontrolle – schließlich kann ESC auch als Abkürzung für Everyday Sports Car betrachtet werden, meinen die Koreaner. Auch sonst hat der Über-i30, der zugleich als Basis für das Wettbewerbsfahrzeug dient, alles an Bord, um dieses Versprechen zu halten: Vier belüftete Scheibenbremsen etwa, ausladende Bremssättel, Drehzahlanhebung-Automatik beim Schalten oder eine Launch-Kontrolle für möglichst effektive Katapultstarts.

Der fesche Fastback startet im Jänner auf den österreichischen Markt, das Biest N bereits im Herbst. Preise werden spätestens im September feststehen.