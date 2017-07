Von Beatrix Keckeis-Hiller

Barcelona – Audi hat dem Premierenauftritt des neuen A8 eine große Bühne bereitet. Auf rund 10.000 Quadratmetern des Messegeländes der katalanischen Metropole wurde das neu gemachte Flaggschiff inszeniert, flankiert von einer – wie die Ingolstädter es bezeichnen – Leistungsschau: Im Rahmen des „Audi Summit“ ließ man das aktuelle Modellportfolio auffahren, nicht ohne auch die Sportabteilung samt Walter Röhrl und Matthias Ekström ins Rampenlicht zu stellen.

Nach diesem vorbereitenden Trommelwirbel wurde zunächst dazu aufgefordert: „Vergessen Sie das Auto!“

Ja, der A8 ist neu gezeichnet. Das Design ist fast ebenso behutsam modifiziert wie das seiner Mittelklasse-Brüder A4 & Co. sowie Q5 & Co., womit er eindeutig als Ober-Audi identifizierbar bleibt. Ja, er ist gewachsen. Das neue Topklasse-Maß im Volkswagen-Konzern reicht über die Fünf-Meter-Grenze hinaus, es sind 5,17 Meter in der Normalversion, bei 2,998 Metern Radstand. Ja, Vierzylinder sind (vorerst) wieder passé. Der Neue kommt mit V6- und V8-Motoren, Benziner und Diesel, im Leistungsbereich zwischen 268 PS und 460 PS. Dazu kommen ein Plug-in-Hybrid (3.0 TFSI plus E-Aggregat) und die 6,0-Liter-Version des W12-Otto mit noch nicht spezifizierter Leistung (anzunehmen sind mehr als 600 PS). Ja, die Antriebsstränge des Fronttrieblers sind unterfüttert mit der neuesten Evolutionsstufe der Antriebstechnik. Dazu gehört das serienmäßig mitgelieferte Allradsystem, ebenso Luftfederung, adaptives Fahrwerk sowie Allradlenkung können dazugehören.

Angesichts dieser Ausrüstung mag die Aufforderung, das Auto zu vergessen, recht seltsam erscheinen. Doch versteht man darunter das Autofahren – zumindest zeitweise – an sich, ist man der Sache schon näher. Denn der A8 soll nicht bloß das Top-Modell sein, sondern der Technologie-Vorreiter, der auf pilotierte Fortbewegung vorbereitet ist. Dem zugrunde liegen bis zu 41 Assistenzsysteme. Zusammengefasst sind alle diese Helfer und Systeme in einem zentralen Steuergerät (kurz zFAS), das relevante Signale von Kameras, Radar, Ultraschall und Laserscanner bündelt und umsetzt.

Dieser Generalassistent wacht darüber, dass man nicht nur auf der Spur bleibt, er kann auch ermöglichen, die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Und zum Beispiel den Stauassistenten bis zu einem Tempo von 60 km/h agieren zu lassen. Oder den A8 selbsttätig in die Garage zu schicken, per Parkpilot, gesteuert über eine Smartphone-App. Nach Maßgabe gesetzlicher Regelungen soll das Schritt für Schritt zu voll pilotiertem Fahren führen.

Passend dazu gestaltet ist die Kommandozentrale im geradlinig unverschnörkelten, gestylten, geräumigen Interieur. Auch im A8 sind Anzeigen, Steuerungen und Funktionen jetzt auf zwei zentralen Displays am oberen Ende der Mittelkonsole und im Bereich des Mitteltunnels untergebracht. Die darauf mit bekannten Icons markierten virtuellen Regler und Schalter liefern akustische und haptische Rückmeldungen – mit dezenten Klick-, Knack- und nicht mit Piepslauten.

Der Marktstart des neuen A8 erfolgt gegen Ende dieses Jahres. Hergezeigt wird er auf alle Fälle zu Beginn nächsten Jahres, im Rahmen der Vienna Autoshow (11.–14. 1. 2018). Über den Preis schweigt man sich ebenso noch aus wie über genaue Gewichtsangaben (vermutlich etwa 50 kg über den ab 1830 des Vorgängers). Fest steht, dass die Debutanten der 3.0 TFSI mit 340 PS und der 3.0 TDI mit 286 PS sein werden.