Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Dass SUV die große Zugnummer am Fahrzeugmarkt sind, hat sich herumgesprochen. Peugeot trug dem Rechnung und präsentierte in kürzester Zeit mit dem 3008 und 5008 zwei besonders stylishe SUV, die im Fall des äußerst geräumigen 5008 auch gleich die bisherigen Vans ersetzen. Die Franzosen haben dabei Mut bewiesen und voll ins Schwarze getroffen. So präsentierte sich der zum TT-Test angerollte 5008 in strahlendem Weiß gleich als Beau der Sonderklasse. Adrett gezeichnet bis in den letzten Winkel und mit einem Schuss Sportlichkeit lässt er vergessen, dass es sich hier eigentlich um ein 4,64-Meter-SUV im Van-Format handelt. Eine gigantische Bodenfreiheit erinnert jedoch an den neuen Weg. Und dies, obwohl Peugeot bei seinen neuen SUV bewusst auf Allrad verzichtet und stattdessen den Modellen ein elektronisches „Advanced-­Grip-Control-System“ mit auf den Feldweg gibt. Diese Zusatztraktionshilfe stellt den 5008 optimal auf vier verschiedene Untergrundsituationen von Autobahn bis Sand, Matsch und Schnee ein. Funktionierte im Test auch in der Schottergrube gut – ist aber natürlich kein Allrad-Ersatz in Extremsituationen.

Besonders stark ist der Peugeot aber ohnehin in Alltagssituationen. So gehört er mit maximal 1940 Litern zu den absoluten Laderaumkaisern und spielt in der Variabilität des Innenraums wirklich alle Stückerln – hier kann wirklich alles umgelegt, geklappt und geschoben werden. Wer möchte, kann den 5008 zudem sogar siebensitzig nutzen und später die dritte Sitzreihe wieder relativ einfach entfernen.

Vom Durchschnitt entfernt hat sich Peugeot auch schon länger bei der Cockpitgestaltung. Mit viel Liebe zum Detail wird dem Lenker Flugzeugatmosphäre suggeriert. Die Qualität hätte man noch vor wenigen Jahren einem französischen Auto so nicht zugetraut. Allein mit der Bedienung des großen Berührungsbildschirmes sollte man sich vor Fahrtantritt schon ein wenig auseinandersetzen. Dafür funktioniert die Navigation in vorbildlicher Weise. Am Weg vergisst man aber schnell das Ziel. Der 5008 fährt sich mit seinem kleinen Lenkrad und der knackigen Fahrwerksabstimmung fast wie ein Sportler und gefällt trotz seiner Maße mit einer überraschenden Wendigkeit in der Stadt.

Dampf macht dem großen Wagen ein Zweiliter-Diesel, wie er im Buch steht. Das Aggregat fühlt sich dank 370 Newtonmetern eigentlich nach mehr als 150 PS an. Bei aller Souveränität schlürfte es aber im Test nicht mehr als 6,2 Liter in Richtung Kolben. Da der HDI dank Harnstoff­einspritzung auch noch sauber ist, zeigt die Maschine auf, dass wir uns an solchen Dieselneuentwicklungen durchaus noch längere Zeit erfreuen sollten. Insgesamt merkt man so gerade beim Fahren, dass dieser Peugeot ein komplett neu entwickeltes Auto ist. Chapeau!

Bei den Preisen spreizt sich die Modellpalette. Ab 27.450 Euro geht’s mit dem 130-PS-Benziner los. Unser Komplett- angebot bilanzierte als GT-Line bei 39.400 Euro.