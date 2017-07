Oberperfuss – Seit seiner Frischzellenkur im Jahr 2014, als dem vormals kantigen Offroad-Bullen Züge eines Gentlemans verpasst wurden, hat der Nissan X-Trail in seinem Segment einiges an Boden gutgemacht und die Verkaufszahlen in die Höhe getrieben.

Nun kommt Nissan dem vielfachen Kundenwunsch nach und legt den X-Trail in einer 177-PS-Diesel-Variante auf. Der erstarkte Zweiliter-Motor überzeugt dabei in Leistung und Durchzug. Die 47 PS, die er seinem kleineren Bruder voraus ist, treiben den Zweitonner mühelos an und komplettieren das Gesamtpaket, das der X-Trail liefert.

Im TT-Test fuhr der Allradler mit Sechsgang-Handschaltung vor, Nissan bietet den X-Trail auch als Vorderrad- bzw. Allrad-Automaten mit stufenlosem CVT-Getriebe.

Der X-Trail zeigt sich mit drei Gesichtern als wahrlicher Lifestyle-Allrounder: Lademeister – egal ob Großfamilie oder Großlieferung –, Langstrecken-Cruiser und Offroad-Ass. Nur schnelle Kurven sind nicht das Metier des Japaners, aber wer würde das auch erwarten?

Sein großzügiges Raumangebot umfasst bei umgeklappten Rücklehnen ein Kofferraumvolumen von bis zu 1982 Litern. Gefälliges Detail ist dabei, dass sich die hintere Sitzbank um 26 Zentimeter in Längsrichtung verschieben lässt und somit entweder mehr Beinfreiheit oder mehr Ladefläche freigibt.

Alternativ zum großen Kofferraum wird gegen Aufpreis eine dritte Sitzreihe geboten – diese macht den X-Trail besonders für Familien interessant.

Passend dazu macht Nissans Crossover-Flaggschiff auch auf der Langstrecke eine gute Figur. Diese wird durch die weiche Fahrwerksabstimmung zu einem komfortablen Erlebnis. Zahlreiche Helferlein wie Spurhalte- und Totwinkelassistent, Müdigkeitserkennung und einige mehr – teils als Extras erhältlich, teils in Serie – unterstützen dabei, das Ziel sicher zu erreichen.

Wem das noch nicht genug ist, der kann sich mit dem Around-View-Monitor, Nissans 360-Grad-Kamera, den nötigen Rundumblick verschaffen.

Wer dann aber doch dem ursprünglichen Charakter des SUVs treu bleiben will, der kommt mit den Offroad-Qualitäten beim X-Trail voll auf seine Kosten. Wenn auch kein Hardcore-Offroader, darf das ansehnliche Außendesign nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Terrain des X-Trail (auch) abseits der Straße liegt – mit solider Bodenfreiheit und Steigfähigkeit.

Im Innenraum herrschen schlichte, übersichtliche Armaturen, Hartplastik und bekanntes Design. Hier bleibt die Überarbeitung des X-Trail abzuwarten, die noch heuer an den Start geht.

Der TT-Testwagen in der Ausstattungsvariante N-Vision schlägt mit 41.763 Euro zu Buche, der Einstiegspreis liegt bei 36.511 Euro. In Summe zeigt sich der Top-X-Trail als gut motorisierter Allrounder, dessen Vielseitigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis ihn interessant machen. (gz)