Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Als Micra Mouse wurde Nissans Kleinster einst Inbegriff der Putzigkeit und ein Verkaufsschlager. Putzig wollen heute aber nicht einmal mehr Retro-Mobile sein. Nissan vollzog deshalb bei der neuesten Modellgeneration des Micra einen radikalen Wechsel. Das Design mit scharfen Linien, Scheinwerfern und Konturen sagt: Seht her, ich bin so richtig cool!

Dazu schaffen völlig veränderte Proportionen ein schnittiges Kleid. So wuchs die Länge um 17,4 Zentimeter auf fast vier Meter. Auch der Radstand legte um 7,5 Zentimeter, die Breite um 7,7 Zentimeter zu, dafür duckt sich der Micra nun wesentlich mehr. Sehr scharf!

Zumal das optische Fest innen weitergeht. Ein sehr schön gestaltetes Armaturenbrett trifft bei Lust und Laune auf Farben. Der zum TT-Test in Blaumetallic angerollte „N-Connecta“ hüllte uns innen in eine frisch und modern wirkende Melange aus Blau-, Schwarz- und Grautönen – da verblasst auch mancher Kompakter zum Mauerblümchen, zumal man den kleinen Japaner mit praktisch allen Assistenzsystemen der höheren Klasse ausstatten kann.

Dazu kommen nette Details, wie die Bose-Lautsprecher in den Kopfstützen oder das stylish beleuchtete Ablagefach in der Mittelkonsole. Zu einer neuen Generation für eine ebensolche Kundschaft gehört natürlich auch eine perfekt zu bedienende Multimediaeinheit. Das System ist über den gut ergonomisch platzierten Sieben-Zoll-Berührungsbildschirm gut zu bedienen. In der Ausstattungslinie „N-Connect­a“ bietet das System Navigation, USB-, AUX- und Bluetooth-Schnittstelle. Musikgenuss per Handy ist also Programm. Dazu ist Apple Car-Play eingeschränkt nutzbar.

Überhaupt die Ausstattung. Hier erinnert dieser Micra an beste Zeiten früherer Japaner. 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Schlüssel-Zugangssystem mit Start/Stop-Knopf, Klima­automatik, Nebelscheinwerfer oder Regensensor – alles serienmäßig. Mit dabei ist auch jede Menge Fahrfreude. So fühlt sich der Micra recht wuselig und wendig an, ohne auf Restkomfort zu verzichten.

Dazu trägt auch der knurrige Dreizylinder-Turbo mit 90 PS bei. Bei der Neukonstruktion handelt es sich um einen typischen Vertreter seiner Gattung: Unten herum eher flau – dann kommt bei 3000 Umdrehungen der Bums. Wer das nicht mag, darf für die Stadt auch den 1,0-Liter-Benziner mit 71-PS oder als Pendler den 90-PS-Diesel Probe fahren.

Hinten reisen idealer­weise aber nur Kinder mit. Dies ist der einzige Konzeptnachteil der schönen, sportlichen Form. Ab 12.605 Euro nennt man sie sein Eigen. Unser Top-Fahrzeug verlangt nach 18.359 Euro.