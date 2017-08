Von Beatrix Keckeis-Hiller

Ålesund – Die Zeiten ändern sich. Das musste Jaguar-Chefdesigner Ian Callum schon seufzend angesichts des ersten Elektro-Prototypen (I-Pace) der Engländer feststellen. Dass die Katzen – oder einige von ihnen – ihre Stimme verlieren, das ist nur ein Aspekt. Dazu kommt demnächst (wieder) Frontantrieb – siehe E-Pace – und in etlichen Baureihen der edlen Briten sind längst Dieselmotoren eingezogen. Aber um die geht’s hier nicht. Sondern darum, dass im F-Type nun auch vierzylindrige Aggregate eingepflanzt werden.

Die Engländer bieten jetzt mit jenem Zweiliter-Reihenvierer eine neue Antriebs-Option, der aus hauseigener Entwicklung sowie Produktion stammt. Der hat mit 300 PS (und 400 Nm) mittels Twin­scroll-Turboaufladung die derzeit höchste Leistungsstufe dieser neuen Motoren-Generation erreicht. Nicht nur deshalb sollte man sich eventuelles Beseufzen und Beschwören guter alter Vielzylinder-Zeiten verkneifen. Denn das Aluminium-Aggregat sorgt auch dafür, dass weniger Gewicht auf der Vorderachse lastet. 52 Kilo weniger sind es insgesamt. Das Coupé wiegt mit dem kleineren Motor ab 1525, das Cabriolet ab 1545 Kilo. Das kommt der Agilität entgegen, was Jaguar technisch mit einem eigens abgestimmten Fahrwerk und passend kalibrierter Lenkung unterfüttert.

An Antrittsbereitschaft fehlt es dem heckgetriebenen zweisitzigen Engländer auch mit nur vier Zylindern nicht. Gewechselt werden die Gangstufen via Achtstufen-Automatik genauso blitzschnell seidig wie bei den Sechs- und Achtzylindern. Dass der Klang ein anderer ist, liegt auf der Hand. Er meldet sich vielleicht weniger vollmundig, doch absolut fröhlich zu Gehör. Das Sounddesign will auch gar nicht einen V6 oder V8 imitieren, es verstärkt den Vierzylinder-Charakter. Auch das gehört zur Absicht der Engländer, dem Einstiegs-F-Type Eigenständigkeit zu verpassen. Und ihn als derzeit bestes Angebot für kurvige Landstraßen zu offerieren.

Nur zu schnell durfte es beim Fahrdebüt nicht sein. Die vierzylindrige Sportkatze feierte ihren Einstand im Fahrwasser des neuen Range Rover Velar (in diesem Sinne ein erster gemeinsamer JLR-Premierenauftritt), in Norwegen, wo auf Landstraßen ein Tempo-Maximum von 80 km/h gilt. Also müssen wir vorerst den technischen Daten glauben:

Von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden, bis zu 249 km/h schnell. Wir haben aber selbst angesichts des doch fahrspaßeinschränkenden Tempolimits gejubelt ob seiner tänzerischen Agilität und seiner anregenden Spritzigkeit. Wie laut wird das Freuden-Halleluja erst sein, wenn die echte Dynamik-Erprobung ansteht, was demnächst auf heimischer Rennstrecke der Fall sein wird. Da wird er sich dem Vergleich mit seinen Brüdern stellen, dann, wenn alle ihre kleinen Design- & Technik-Korrekturen fürs Modelljahr 2018 ausführen: Voll-LED-Scheinwerfer, retuschierte Stoßfänger, aktuelles Infotainment-System („Touch Pro“), Chrom- und Alu-Dekor sowie rahmenloser Innenspiegel im Interieur. Zur Identifizierbarkeit, ob Vier-, Sechs- oder Achtzylinder, muss man den F-Typen auf den wohlgeformten Popo schauen. Ersterer zeigt ein mittig platziertes Mono-Endrohr, die anderen bleiben bei zentralem, respektive beidseitigem Doppel-Auslass.

Das Coupé kostet mit der neuen Motorisierung ab 63.800 Euro, der Convertible ist ab 71.750 Euro erhältlich. Beide sind ab sofort zu haben.