Von Lukas Letzner

Innsbruck – Auch wenn der optische Sprung zum Vorgänger für unseren Geschmack etwas deutlicher hätte ausfallen können, das überarbeitete A5-Coupé sieht richtig gut aus. Der breitere Grill, der prägnante Knick in den Seiten, die etwas aggressiver gezeichneten Leuchten und die dreidimensionale Zeichnung der Rücklichter verleihen dem Sportler aus Ingolstadt seinen Auftritt. Technisch steht der A5 auf der Basis des A4 und seinen längs eingebauten Motoren.

Als wir uns das erste Mal in unser Coupé fallen lassen, fühlen wir uns auf Anhieb wohl. Die Verarbeitungsqualität lässt keine Wünsche offen und man findet sich sofort zurecht. Je nachdem, welchen Fahrmodus man wählt, präsentiert sich der A5 in etwas unterschiedlichem Look und bekommt auch andere Informationen präsentiert.

Bei annähernd identischen Abmessungen haben die Ingenieure doch den einen oder anderen Zentimeter im Innenraum gefunden, und so bietet das Coupé vor allem auf den vorderen Sitzen viel Platz und überraschend viel Kopffreiheit. Es lässt sich aber auch im Fond relativ angenehm reisen, sofern man nicht viel größer als 1,80 Meter ist. Doch jetzt lassen wir den Drei-Liter-Diesel sein Tagwerk verrichten. In unserem Testwagen leistete der Selbstzünder maximal 218 PS und schickte bis zu 400 Nm an die vier Gummis. Dieses Zahlenwerk erlaubt es dem schnittigen Coupé, in etwas mehr als 6 Sekunden auf IGL-Tempo zu sprinten, während der Vorwärtsdrang erst bei Tempo 250 endet. Dabei hört sich der Diesel eher nach Sechs-Zylinder und nicht nach Selbstzünder an und besticht mit seiner enormen Laufruhe. Für das Wechseln der Schaltstufen war in unserem A5 eine Sieben-Gang-Doppelkupplung verantwortlich. Sie arbeitet äußerst präzise und liefert die Gänge blitzschnell. In Kombination mit dem souverän abgestimmten Fahrwerk, welches Kurven aller Radien bravourös meistert und auch auf der Langstrecke keine Rückenschmerzen beschert, wird der A5 zum idealen Reisebegleiter.

Einen weiteren Pluspunkt heimst unser A5 in Sachen Verbrauch ein. Trotz dynamischer gefahrenen Abschnitten bescheinigte uns der Bordcomputer 6,2 Liter auf 100 Kilometern. Durchaus passabel. Der Preis unseres Testwagens belief sich in der Ausstattung „Sport“ allerdings auf recht stolze 75.850 Euro.