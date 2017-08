Von Lukas Letzner

Inzing – Die SUV-Vielfalt könnte man schon fast als ausufernd bezeichnen: Soll’s etwas Großes oder eher ein kleinerer Grenzgänger sein, mit oder ohne Allradantrieb, knochenhart oder ein Verwöhner? Bei diesem Überangebot den Durchblick zu haben, ist genauso schwer, wie als Automobilhersteller eine echte Neuheit zu präsentieren.

Suzuki ist es heuer mit dem Ignis zumindest gelungen, ein beachtliches Paket in einem auffälligen Format vorzustellen. Ihnen kommt der Name bekannt vor? Kein Wunder: Vor etwas mehr als zehn Jahren lief der Vorgänger das letzte Mal vom Band, doch mit ihm hat der Neue nichts mehr gemeinsam. Mit seinen 3,7 Metern Länge sieht der Zwerg richtig putzig aus. Dabei macht die robuste Optik einiges her. Dank der hohen Blechflanken (18 Zentimeter Bodenfreiheit), ordentlicher Plastikbeplankung und den ausgestellten Radläufen traut man dem kernigen Kletterburschen tatsächlich einen Ausflug ins Gemüse zu. Doch bevor es in die Botanik geht, entern wir den Innenraum.

Man sitzt hoch über dem Asphalt und hat zu jeder Zeit alles im Blick. Die Verarbeitung ist ordentlich, eine zweifarbige Interieurgestaltung mit farbigen Deko-Elementen sorgt für einen frischen Look und passt zum Charakter des Ignis. Wer befürchtet, im ­Ignis zu wenig Platz zu haben, kann beruhigt sein: Freilich ist es keine Luxuskarosse, doch immerhin sitzt man trotz Hutschachtel-Format auf allen Sitzen bequem und kann dank 200 Litern Kofferraumvolumen auch noch die Einkäufe verstauen. Der 1,2-Liter-Benziner darf seine Leistung von 90 PS immer noch aus vier Brennkammern pressen und darf sich zudem über die Unterstützung eines Mildhybrid-Moduls („SHVS“) freuen. Bei einem Kampfgewicht von nur 900 Kilogramm und einem maximalen Drehmoment von 120 Nm (plus 50 Nm, die der E-Motor beisteuert) – das in unserem ­Ignis übrigens an alle vier Räder geschickt wird – darf man sich über einen ordentlichen Antritt freuen. In etwas weniger als 12 Sekunden wuchtet sich der Micro-Grenzgänger auf Tempo 100 und der lediglich 40 kg schwere Allradantrieb via Visco-Kupplung kostet praktisch kein Temperament. Dank der kompakten Ausmaße und des straff ausgelegten Fahrwerks lässt sich der kleine Japaner wieselflink ums Eck zirkeln und wird zum König der Parklücke. Da wir das Topmodell Flash für unseren Test nutzen durften, konnten wir uns außerdem über Assistenzsysteme wie Abstandsregeltempomat, Spurhalte-Warnsystem, Müdigkeitserkennung und City-­Notstopp freuen. Solcherart ausgestattet und mit Allradantrieb abgerundet, kostet der Ignis 18.690 Euro.