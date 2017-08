Von Reinhard Fellner

Axams – Startknopf gedrückt. Der 3,8-Liter V6-Biturbo des Nissan GT-R erwacht mit mechanischem Grollen zum Leben. In einer Intensität, die mehr noch als der bis 340 km/h reichende Tacho klarmacht, dass es man es hier mit einem der schnellsten Sportwagen der Welt zu tun hat. Neun Jahre gibt es den GT-R nun schon. Eine gewisse Grobschlächtigkeit, Brutalität und Frivolität prägte bislang den Charakter – wohl deshalb wird der Nissan von seiner Fangemeinde ehrfürchtig-liebevoll Godzilla genannt.

Eine Verfeinerung des Wesens war nun Ziel der Überarbeitung des GT-R. 20 PS mehr und 637 Newtonmeter leistet der Doppelturbo nun. Dazu sorgt eine Titan-Abgasanlage jetzt für eine Geräuschkulisse, die einem lustvoll die Nackenhaare aufstellt.

Noch wichtiger: Über eine überarbeitete Dämpfung mit drei Fahrmodi gewann der Fahrkomfort trotz steiferen Chassis, härteren Federn und größeren Stabilisatoren merkbar. Auch innen präsentiert sich der GT-R nun im feinen Zwirn und erfreut mit netten Details, einer akustischen Dämpfung oder einem mit Nappaleder vernähten Armaturenbrett. Zuletzt machen die Sitze den nun vierten GT-R im TT-Test zum wahren GT.

Schön, dass man jetzt auch entspannt nach Wien gleiten oder unpeinlich durch die Stadt rollen kann. Aber dann die einsame Landstraße. Setup-Schalter auf R-Modus – und Godzilla lebt. Unter Gebrüll stürmt der GT-R in knapp drei Sekunden auf 100 km/h. Der ausgeklügelte Allradantrieb und der lange Radstand sorgen für Stabilität.

Eigentlich eine Kanonenkugel für den Salzburgring (Spitz­e 315 km/h) oder sonstiges langgezogenes Kurvengeläuf für den Rennsport denkt man. Doch der GT-R versteht sich auch auf Serpentinen, krallt sich da in Kurven und wirkt auf wunderbare Weise ungemein einfach zu fahren. Ohne Tück­e lässt der GT-R so jeglichen Bergpass in Rekordzeit hinter sich, wirkt trotz der stattlichen Größe handlich und setzt seine Leistung derart direkt und erlebbar in Grip um, dass die Maschine meist mutiger ist als der Mensch. Dies alles macht ungeheuren Spaß und lehrt wieder Respekt vor Mechanik und Schwerkraft. Nicht umsonst ist der GT-R berühmt für seine Rundenzeiten auf der Nordschleife des Nürburgrings.

Erfreuliches zum Schluss: Einer der schärfsten Sportwagen überhaupt ist nicht allein der Monte-Carlo-Schickeria vorbehalten. Mit 124.750 Euro kostet er die Hälfte mancher seiner Konkurrenten.