Von Markus Höscheler

Cortina d’Ampezzo – Es gibt unseres Erachtens zwei Dinge, die sich in Mitteleuropa anbieten, einmal jährlich zu tun: erstens einen Ausflug zum Lago di Misurina zu machen, zweitens ein Porsche-Modell ein paar Stunden zu fahren. Beides kann ein Genuss sein. Am besten ist es, beides am selben Tag miteinander zu verbinden und zu erleben. Und hilfreich ist die Fähigkeit, nicht Nein sagen zu können, wenn der Generalimporteur von Porsche anruft und für kurze Zeit einen sportlichen Testwagen in Aussicht stellt.

So geschah es vor ein paar Wochen, ein Macan galt als angekündigt. Der, zugegeben, ist in unserem Herzen nicht die erste Wahl, denn es gibt, rein subjektiv natürlich, schönere Baureihen der Marke. Aber keine fährt derzeit größere Stückzahlen ein als das 4,7 Meter lange Sport Utility Vehicle mit der technischen Basis der ersten Audi-Q5-Generation. Zudem ist sein Ruf nicht so in Bedrängnis geraten wie der des größeren Cousins, des Cayenne. Dessen V6-Turbodiesel führte zu einem erzwungenen Rückruf. Allerdings: Ein Nachfolger steht in Kürze bereit, Ende August stellen die Stuttgarter die nächste Generation des Cayenne offiziell vor.

Dem Erfolg des Macan wird der Cayenne-Nachfolger aber wohl nicht schaden, zumal sich das kleinere SUV bereits ein fabelhaftes Image erfahren hat. Nun ist es keine Seltenheit mehr, dass Hochbauten recht agil und wankfrei durchs Kurvengeläuf flitzen – der Macan meistert diese herausfordernde Aufgabe aber dermaßen gut, dass die Vermutung naheliegt, wir führen mit einem 911. Denn sportwagengerecht sind die Längsbeschleunigung des Turbo-Modells und das neutrale Verhalten bei Richtungswechseln. Lenkung, Traktion, Schaltverhalten der Siebenstufen-Doppelkupplung verdienen das Prädikat „vorbildlich“, „meisterhaft“ schreiben wir dem 3,6-Liter-V6-Turbobenziner zu. Ab 1350 Touren liegt bereits das maximale Drehmoment von 550 Newtonmetern an, die Maximalleistung beläuft sich auf 400 PS. Das Aggregat, das wird nicht nur auf dem Papier klar, hat leichtes Spiel mit dem Zweitonner, lediglich 4,6 Sekunden benötigt der Macan Turbo für den Sprint von null auf 100 km/h. Auch darüber beschleunigt das hochbeinige Modell noch so stark, als gäbe es keinen massiv wachsenden Luftwiderstand.

Beim Vorwärtsdrang lässt sich der Macan durch topographische und straßenbautechnische Hürden nicht behindern, hohe Tempi sind selbst bei scharfen Kurven möglich: Die Fahrt zum südlich von Toblach gelegenen Lago di Misurina bringt die Stärken des Modells zutage. Dass dabei ein Testverbrauch von 12,2 Litern je 100 Kilometer erzielt wird, drängt sich als logische Folge auf.

Aber: So schwindelerregend sich etwa die Drei Zinnen unweit des kleinen Bergsees auftürmen, so birgt auch die Lektüre der Preisliste die Gefahr, das Wohlgefühl zu beeinträchtigen: Die zuständigen Händler sind geneigt, den Macan Turbo als Neuwagen erst ab 104.718,50 Euro abzugeben, natürlich lässt sich optional der Betrag noch um einige Tausender erhöhen. Der Eintritt in die Macan-Welt geht jedoch auch günstiger: Ab 65.874,69 Euro gibt es einen 252 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner. Selbstverständlich würden wir mit diesem zum Lago di Misurina fahren – wir können ja nicht Nein sagen.