Von Gregor Zoller

Neugötzens – Wenn die Sommersonne auf und durch das fesch gemusterte Faltdach in den DS 3 fällt, zeigt der Franzose, was er hat: Klavierlack am Armaturenbrett, Leder, auffällige Chrom­applikationen um den Kühlergrill und an den Seiten, ein­e ausdrucksstarke Front mit serienmäßigem LED-Tagfahrlicht – DS Automobiles, die Nobelmarke des französischen PSA-Konzerns, hat den Citroën C3 ordentlich aufgehübscht.

„Crescendo“ nennt sich die Farbkombination des Nappaleders, das in unserem Testwagen die Sitze kleidet. Der Verlauf von Schwarz zu Weiß ist zwar im ersten Moment ungewohnt, aber dann doch ein echter Hingucker.

Das Faltdach kann in zwei Postionen geöffnet werden, in der ersten bleibt an der Heckseite ein kleines Kunststofffenster bestehen, in der zweiten faltet sich das Dach komplett zusammen. Das sorgt für echtes Cabrio-Feeling, schränkt aber gleichzeitig die Übersichtlichkeit massiv ein. Nur gut, dass die Abstandswarner rund um das Auto verteilt sind.

Ein echtes „Crescendo“ ist also das Design des Franzosen: Der frische, jugendliche Look macht Laune, wenn auch die Materialauswahl nicht die hochwertigste ist und so manche Fragen in puncto Alltagstauglichkeit offenlässt. Bei der Kombination aus offenem Verdeck und Klavierlack empfiehlt sich wohl ein Staubtuch im Handschuhfach.

Neben der optischen Verspieltheit zeigt sich der DS3 durchaus solide: Der 110-PS-Dreizylinder-Benziner treibt den Kleinen spritzig, aber unaufgeregt an, das Sechsgang-Automatikgetriebe schaltet straff, aber nicht zu sportlich. Was den Verbrauch angeht, ließ sich im Test die Werks­angabe von 4,9 Litern nicht halten, im Schnitt waren wir mit über 6 Litern unterwegs.

Der Fahrer bekommt einiges geboten, das Multi­mediasystem mit 7-Zoll-Touchscreen-Monitor lässt sich intuitiv bedienen, die Bluetooth-Konnektivität funktioniert stabil.

Der Innenraum des kleinen Flitzers wirkt vom Fahrersitz aus überraschend groß. Das zeigt sich auch an massiven Türen, die in so manch enger Garage mit gebotener Vorsicht zu öffnen sind.

Die zweite Sitzreihe ist naturgemäß eine engere Geschichte, so auch der Zugang zum 245 Liter fassenden Kofferraum. Beides ist konstruktionsbedingt nachvollziehbar, jedoch wird selbst die durchschnittliche Sporttasche zum Tetris-Spiel, will man sie durch den schmale­n Kofferraumdeckel hindurchbewegen. Auch hier: Sieht gut aus, ist wohl aber im Alltag wenig praktisch.

Preislich kommt der Testwagen mit einigen Extras auf 30.605 Euro, eine stolze Summe für einen Kleinwagen. Die ist wohl nur bereit auszugeben, wer den schicken Franzosen als Mode-Accessoire sieht – teuer, aber richtig schön auffällig und individuell.