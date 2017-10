Von Markus Höscheler

Söll – Die Norweger haben es gut: Ihre Landschaft ist von mächtigen Fjorden geprägt, die Erdölförderung durch Statoil macht(e) das Land reich und die Elektromobilität ist unerreicht hoch. Wer will so viel Idylle stören? Da fiele uns so einiges ein, immerhin produziert die Automobilindustrie nach wie vor Modelle, die von außergewöhnlich starken und großvolumigen Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Einen solchen Schreck hat neuerdings BMW im Fuhrpark: den M760 Li xDrive. Das Modell ist extrem lang, es ist extrem schnell und (dank der hier glanzvollen Mattschwarz-Lackierung) auch extrem auffällig. Die Hauptprovokation für den gelernten Norweger steckt aber unter der langgezogenen, mehrfach konturierten Motorhaube und hinter dem mächtigen Doppelnieren-Kühlergrill mit angeschlossenen schlanken Scheinwerfern. Dort haben die zuständigen Techniker einen 6,6-Liter-V12-Turbobenziner fixiert, der hervorragend mit konventionellem Treibstoff funktioniert. Unaufgeregt beschleunigt der Ottomotor den 2,26 Tonnen schweren Wagen in 3,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Eine entsprechende Schulung und etwas zusätzlichen Obolus vorausgesetzt, lässt sich der Top-BMW bis 305 km/h antreiben. Schon diese Werte dürften einigen Norwegern einen Gesichtsausdruck verleihen, der an Edvard Munchs „Der Schrei“ erinnert.

Munchs Bilder bereichern manche Museen – und V12-Motoren sind drauf und dran, ebenfalls Ausstellungsstücke zu werden. Schon vor fast einem Jahrzehnt, als BMW einen Zwölfzylinder für die Vorgänger-Generation der 7er-Reihe präsentiert hatte, befand ein oberösterreichischer Journalist, der V12 sei ein Fall für das Museum.

Daran will BMW weiterhin nicht glauben, die gut betuchte Kundschaft offenbar auch nicht. Sie schätzt die souveräne Leistungsentfaltung der Maschine, die immerhin 610 PS leistet und 800 Newtonmeter maximales Drehmoment generiert. Die Kooperation mit der Achtstufenautomatik ist ein Segen, ebenso der erzielte Kompromiss bei der Fahrwerksabstimmung zwischen Komfort und Sportlichkeit. Der Testverbrauch von 15 Litern ist in erster Linie der Existenz der süddeutschen Autobahnen zu verdanken.

Löblicherweise konzentriert sich BMW nicht nur aufs Fahrerische, sondern auch auf die Gestaltung des Innenraums: Die gewählten Materialien sind edel, die Verarbeitung hervorragend, auch das Entertainmentsystem überzeugt, die Soundanlage von Bowers & Wilkins ist ein Genuss. Sogar die Verknüpfung mit Smartphones gelingt einwandfrei – was zuletzt bei BMW nicht immer der Fall war. Für das luxuriöse Kraftpaket verlangen Händler wenigstens 218.500 Euro, der Testwagen entsprach dank einiger Extras 252.814 Euro. Und damit wären wir wieder bei Edvard Munch.