Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Suzuki zählt nicht zu den absatzstärksten Herstellern, aber bei Kleinwagen zu den größten. Der Swift zählt so seit Jahrzehnten zur festen Größe dieser Klasse.

Die nunmehr fünfte Generation zeigt Suzukis Kleinwagenkompetenz auf. So schafften die Japaner das Kunststück, den Swift sogar noch zu schrumpfen, aber innen dennoch wesentlich geräumiger zu machen. Macht eine um 13 Millimeter auf stadttaugliche 3,84 Meter gekürzte Länge, weniger Höhe, aber dafür 35 Millimeter mehr Breite und ein um 20 Millimeter gewachsener Radstand. Das Ergebnis überrascht und spiegelt sich in einem geräumigeren Innenraum und einem um 54 Liter vergrößerten Kofferraum wider.

So lebt es sich im neuen Swift ganz und gar nicht kleinwagenhaft. Sitze, Sitzposition, Platz, Ergonomie passt. Da fährt man auch gerne von Innsbruck nach Wien, zumal Suzuki in der Innenraumgestaltung mit dem Swift einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Ein schon detailverliebtes Design trifft auf gute Qualität – das war im Hause Suzuki nicht immer so. Aber so erfreut man sich an schönen Instrumenten und Bedieneinheiten, den Rest erledigt ohnehin der aus S-Cross und Vitara bekannte Bedienbildschirm mit Funktionen von Radio bis Navigation. Apropos Radio: Dass hier der Drehknopf für die Lautstärke eingespart wurde, ist schlichtweg ärgerlich.

Eine Kleinigkeit zur übrigen technischen Kompetenz des Swift. So befindet sich dessen Fahrwerk auf dem letzten Stand und schafft den Spagat zwischen freudvoller Wendigkeit und Komfort. Für Tiroler besonders wichtig: Der Swift ist der einzige Vertreter seiner Klasse mit optionalem Allradantrieb. Der funktionierte beim Testwagen so unauffällig wie der Hybridantrieb.

Dieser schaufelt dem Benziner etwas Schmalz zu. Dass es sich beim 90-PS-Aggregat um einen kultivierten Vierzylinder handelt, macht den Swift nicht nur sympathisch, sondern grenzt ihn auch von so manchem Konkurrenten mit brustschwachen und dröhnenden Dreizylinder-Motoren ab. Im Verbrauch liegt der Mild-Hybrid trotz des Allradantriebs mit 6,1 Litern unter vielen der Dreipötter. Wohl auch ein Verdienst einer Gewichtsersparnis von 120 Kilogramm im Vergleich zum Vormodell. So präsentiert sich der Swift als ein erwachsener Vertreter der Kleinwagenklasse. Auch im Preis: Ab 13.290 Euro fährt man den schicken Swift. Eine Drittelfinanzierung über drei Jahre und fünf Jahre Garantie versüßen den Start.