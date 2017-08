Von Markus Höscheler

Auronzo di Cadore – Vor rund 130 Millionen Jahren begannen sich die Alpen zu bilden, begünstigt durch sich verschiebende Erdplatten. Dieser anhaltenden Mobilität haben wir heute die Felsformationen der Dolomiten zu verdanken. Um dorthin zu gelangen, hat die Entstehung der Arten das Ihrige dazu getan, den modernen Menschen hervorzubringen. Dessen unruhiger Geist und Bewegungsdrang führten zur Erfindung des Rads, in weiterer Folge zum Automobil, und dann auch noch zur Kreation der Edelschmiede AMG. Dieselbige, nahe Stuttgart angesiedelt, zeichnet dafür verantwortlich, einen Mercedes-AMG GT R zur Serienreife gebracht zu haben. Der Supersportwagen verdient Beachtung dank seiner Form, Respekt dank seiner technischen Eigenschaften und Lob für das Halten des Versprechens, eindrucksvolle Fahr­erlebnisse zu generieren.

Nun böte es sich natürlich an, sich alleine von der Längsdynamik das 4,51 Meter langen Zweisitzers blenden zu lassen, denn der 1,7-Tonner will lediglich 3,6 Sekunden in Anspruch nehmen, um von null auf 100 km/h zu beschleunigen. Auch Tempi jenseits der 300-km/h-Marke offeriert das heckgetriebene Coupé mit seiner außergewöhnlich langgezogenen Front. Aber lange Geraden könnten allzu schnell Langeweile produzieren. Folglich zieht es uns ins Gebirge, das mit kurvenreichen Asphalt-Adern unterschiedlicher Breiten und Steigungsgraden sowie stets sich ändernder Güte durchzogen ist. An Kehren, Engstellen und steilen Anstiegen herrscht kein Mangel. Zuhauf quälen sich Radfahrer sommers auf den Passo di Valparola hinauf, um als Belohnung auf 2192 Metern Seehöhe den Blick auf das Gadertal und auf den Passo di Falzarego genießen zu können. All das winkt auch dem, der sich mit dem 585 PS starken GT R ins Grenzgebiet der Regionen Trentino-Südtirol und Veneto wagt, der die 700 Newtonmetern maximales Drehmoment ausreizen will, die der 4,0-Liter-V8-Biturbo zwischen 1700 und 5500 Umdrehungen/Minute offeriert. Die Kraft fließt ausnahmslos auf die Hinterräder, gelegentlich gemaßregelt von der Steuerelektronik, die Traktionsverluste anhand aufgebrochener Asphaltdecke oder eines – bei der jeweils gefahrenen Geschwindigkeit – zu ehrgeizigen Lenkeinschlags feststellt. Bis dieser Anker allerdings geworfen wird, lässt der Mercedes-AMG GT R viele Freiheiten, erst recht bei den verschiedenen Fahrprogrammen (Sport, Sport+ und Race), die ein höheres Ausdrehen der Gänge der Siebenstufenautomatik, ein schnelleres Reagieren auf die Gaspedalstellung und mehr Übersteuerung gewähren.

Mit den Modi lässt sich spielen, ebenso mit dem Sound des Motors, der via Tastendruck sich noch etwas grimmiger äußert. Kein Spiel hingegen hat das Volant, die direkt-präzise und rückmeldungsintensive Auslegung der Lenkung garantiert nahezu ideales Kurvenfahren. Das überdurchschnittlich straffe Fahrwerk informiert zudem über jedes Detail der Bodenbeschaffenheit. Erfreulicherweise ließen die AMG-Techniker ihr Know-how nicht nur bei den Komponenten der Fahrdynamik einfließen, sondern auch bei der Verzögerung. Dosierte, standfeste Bremsen tun ihr bestes Werk bei den Talfahrten, die nach dem Bewältigen des Passo di Giau und des Passo Tre Croci zum Lago di Misurina und später zum Lago di Santa Catarina führen. Hier, im Cadore, entzücken auf nicht enden wollende Weise der variierende Blick auf die Dolomiten und die mutige Einbettung der Dörfer im Gelände.

Entmutigend ist für manche allenfalls das Preisgefüge, welches mitgeführte GT-R-Datenblätter offenbaren: Der Testwagen entspricht dem Wert einer Viertelmillion Euro. Für die abenteuerliche Entfaltung des Sportwagens auf den aufgefalteten Alpen müssten wir 500 500-Euro-Banknoten falten. Gut möglich, dass bis dahin die Erdplatten mehr Bewegung zeigen.