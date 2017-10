Heinfels – Es sah zunächst zum Feiern aus: Vor einigen Monaten machte Volkswagen Dampf in Richtung Golf-Facelift und bereitete Kunden, Konkurrenten und Kritiker auf das „Update“ vor. Wochenlang konnten sich Interessierte mit den sechs Vorgänger-Generationen und auch mit der siebten Generation in der „Urfassung“ auseinandersetzen, ehe die Wolfsburger den Blick freigaben auf den verfeinerten Kompaktwagen. Der hat sich außen nur minimal verändert, innen jedoch massiv. Insbesondere das digitale Instrumentarium hinter dem Lenkrad glänzt mit hoher Auflösung und erheblicher Lichtstärke. Für „Digital Natives“ gibt es außerdem die Möglichkeit, mit diversen Gesten den Touchscreen auf der Mittelkonsole zu bedienen.

Dieser Vorgang bedarf mitunter noch einer Einschulung, nicht jedoch der Rest des Fahrzeugs. Wie in den über 40 Jahren davor ist auch der Golf 7.1 keine Rätselmaschine, sondern ein Auto, das sich von Anfang an hervorragend starten, fahren, lenken, bremsen, schalten und stoppen lässt. Auch hier kommen wir nicht darum herum, das ausgewogene Fahrwerk, die präzise Lenkung, die saubere Sechsgang-Handschaltung, die Materialauswahl, die Qualität der Verarbeitung und das Raumangebot lobend hervorzuheben.

Ähnliches gilt für den Antrieb – Diesel-Diskussion hin oder her: Der 150-PS-Selbstzünder ist hervorragend gedämmt, übersetzt Gasbefehl­e im Nu, hat einen langen Atem und verbraucht im Test akzeptable 5,5 Liter je 100 Kilometer. Mehr zu schlucken gibt es bei der Preisliste: Die Fülle an Komfort- und Assistenz-Komponenten schlägt sich nieder, der Testwagen entspricht einem Wert von 37.226,05 Euro. Aber: Manchen winkt immerhin ein Preis-Update in Form eines Ökobonus im Falle des Vorhandenseines eines Eintauschwagens mit einem alten Diesel. (hösch)