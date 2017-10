Von Markus Höscheler

Volders – Minimal ist Weichspülung dabei: Das Design­team von Land Rover hat dem neuesten Discovery zwar nichts von seinen Kanten genommen, aber ihm mit einer nach hinten abgesenkten Dachlinie und den breiten, nach vorne geneigten C-Säulen einen Hauch von dynamischer Erscheinung verliehen. Dabei handelt es sich um keine Fata Morgana, auch wenn der Discovery ein Schwergewicht und mit seiner Stirnfläche eine Kampfansage an den Luftwiderstand ist. Gleichwohl gelingt es dem eingebauten Dreiliter-Sechszylinder-Turbodiesel, das 4,97 Meter lange Fahrzeug mit einer geschmeidigen Laufkultur in 8,1 Sekunden von null auf 100 km/h zu beschleunigen. Maximal sind 209 km/h möglich. Das souveräne Sprintverhalten macht Spaß, wie wir bevorzugt auf italienischen Autobahnen festgestellt haben; in Kurven macht sich allerdings die Karosserieform bemerkbar, ebenso beim Bremsen.

Erstaunlich mutet es dennoch an, dass wir beim Testverbrauch unter zehn Litern je 100 Kilometer geblieben sind. Es bedarf der Erinnerung, dass der Discovery einige schwere Komponenten mit sich führt, darunter eine dritte Sitzreihe, das aufwändige Allradsystem (inklusive Terrain Response mit verschiedenen Fahrprogrammen), eine professionell arbeitende Achtgangautomatik und eine praktische Luftfederung. Damit taugt der Discovery der fünften Generation für ganz knifflige Aufgaben im Gelände, da erhöhte Bodenfreiheit, eine großzügige Wattiefe (bis zu 900 Millimeter) und ein zweistufiges Verteilergetriebe die nötigen Grundlagen für ein erfolgreiches Vorankommen darstellen.

Damit bleibt der Discovery einer seiner Traditionsstärken treu – eine weitere betrifft die Transportqualitäten: Auf Wunsch gibt es in Reihe drei zwei zusätzliche Sitze mit akzeptablem Raumangebot. Diese, sofern mit Personen besetzt, schränken höchstens das Ladeabteil ein. Selbiges bietet im höchsten Ausmaß immerhin 2,4 Kubikmeter an – also ideal für eine Einkaufstour Richtung Möbelhaus.

Beim Thema Einrichtung ist Land Rover durchaus gut aufgestellt, wie die HSE-Ausstattung und einige angekreuzte Extras beweisen. Sie führen nicht nur dazu, den Testwagenwert auf 93.284 Euro hochzutreiben, sondern auch zu einem sehr angenehmen Aufenthalt in dem Offroader: Eine Volllederausstattung, eine Dreizonen-Klimaautomatik und ein Panoramaglasdach fallen dabei besonders ins Auge. Geteilter Meinung darf man über das InControl-Infotainmentsystem sein. Die Darstellung ist gelungen, das Durchforsten des Menüs erfordert jedoch viel Konzentration. Durchaus zufrieden waren wir mit dem Gebotenen des Meridian-Soundsystems, das mit elf Lautsprechern verwöhnte.

Wen der hier gezeigte Tarif abschreckt, der aber vom Discovery-Raumangebot angetan ist, dem sei nahegelegt, die neuen Varianten mit Vierzylinder-Turbodieseln auszuprobieren (180 und 240 PS). Hier starten die Preise mit 56.950 Euro.