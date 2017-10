Sistrans – Es ist kein Geheimnis mehr, dass Nutzfahrzeuge immer mehr mit Lifestyle-Elementen konfrontiert werden. Das fängt zumeist beim spielerischen Design an, von dem zunehmend die Transporter erfasst werden. Im Besonderen wird das Pick-up-Segment von dieser Komfort-Welle erfasst – was sich auch daran erkennen lässt, dass etwa Mercedes und Renault in dieses Geschäft einsteigen wollen. Pikant ist, dass beide Hersteller dabei ein Nutzfahrzeug als Basis verwenden, das sich seit 1935 im Angebot von Nissan befindet, natürlich umfassend weiterentwickelt: den Navara. In neuester Generation verblüfft er mit einem ausgewogenen Fahrwerk (steifbeinig hätten wir ihn bis zuletzt in diesem Metier vermutet) und mit einer Fülle von technischen Hilfen sowie Komfortdetails. Dank Tekna-Höchstausstattung haben wir nicht nur auf LED-Scheinwerfer zählen können, sondern auch auf umfassende Belederung und eine 360-Grad-Rundumsicht mit mehreren Kameras. Damit ist das Rangieren um ein Vielfaches leichter, ebenso das Einparken – was mit einem 5,3 Meter langen Fahrzeug ansonsten ein herausforderndes Unterfangen wäre. Beachtlich und sachdienlich sind im Weiteren das Infotainmentsystem, die Navigation und der Touchscreen auf der Mittelkonsole.

Dennoch: Zwar lässt es sich in der Double-Cab-Variante des Navara in der zweiten Sitzreihe aushalten, aber wer weiter nach hinten blickt, kommt an der wahren Natur des Pick-up nicht vorbei: Er bietet eine Ladefläche für Sperrgut, immerhin beträgt das Gesamtgewicht über drei Tonnen, von der Anhängelast ganz zu schweigen, die bis zu 3,5 Tonnen betragen kann. Und nur so nebenbei: Genau für diese Last ausgelegt ist der 190 PS starke 2,3-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel, der anfangs etwas rau klingen mag, dafür aber mit sattem Drehmoment (450 Newtonmeter) und langem Durchzug aufhorchen lässt. Sein Testverbrauch von etwas mehr als acht Litern geht in Ordnung, zumal wir auf Takt und Kraft achten. (hösch)