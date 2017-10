Von Lukas Letzner

Zirl – Wenn die Ingenieure und Designer von Triumph eines so richtig draufhaben, dann ist das, superklassische Designs mit modernster Technik zu paaren und daraus Motorräder zu zimmern, die in puncto Fahrdynamik keine Wünsche offenlassen. Der jüngste Spross der Bonneville-Familie, die Triumph Bonneville Bobber, beweist das einmal mehr.

Schon im Stand entlockt sie uns ein leises „Wau“. Das schmale Vorderrad, ein dicker 16-Zöller hinten, der einzelne Sitzplatz mit gebürsteter Aluminium-Grundplatte, alles wirkt wie aus einem Guss. Außerdem ist die Bobber, wie der Name schon verrät, äußerst aufgeräumt und aufs Wesentliche reduziert. Nicht einmal Bremsflüssigkeitsbehälter stören das Bild des Retro-Bocks, und durch Details wie die Hinterradnabe in Trommelbremsenform wird die perfekte Illusion eines Oldies erzeugt.

Nach ein paar Runden, die wir um das Motorrad gedreht haben, war dann aber genug mit der Schwärmerei, und wir beschlossen, einige Runden im Sattel der Bobber zu absolvieren. Das Zündschloss befindet sich, wie könnte es anders sein, stilecht unterhalb des rechten Oberschenkels, und der Druck auf den Anlasser entlockt dem Twin einen überraschend vollmundigen V2-Sound. Neben der Optik stimmt also auch der Klang.

Zwar beschränkt sich die Engländerin in puncto Elektronik nur auf das Nötigste, ganz ohne geht es dann aber doch nicht, und so fahren ABS, abschaltbare Traktionskontrolle und zwei unterschiedliche Motormappings (Rain und Road) mit. Das neue 1,2-Liter-Herz von Triumphs Bonneville-T120-Baureihe schlägt auch in der Neuen. Ein modifizierter Auspuff, die zweiteilige Airbox und ein angepasstes Mapping stärken aber die Drehzahlmitte des Twins, und so drückt uns der Cruiser mit ordentlichen 106 Nm (ab 4000 U/min) am Hinterrad aus der Kehre. Begleitet vom kernigen V2-Sound verlieren wir uns schnell in den Kurven der Landstraßen. Zwar könnte man im ersten Moment etwas anderes vermuten, doch die Bobber folgt willig jedem Zug am Lenker, und auch wenn Spitzkehren aufgrund des langen Radstandes (1510 mm lang) nicht zur Paradedisziplin der Bobber gehören, lässt sie sich äußerst präzise und einfach in Kurven aller Radien werfen. Durch das straff abgestimmte Fahrwerk hat man stets ein perfektes Gespür für die Straße, und jeder Zug am Gasgriff wird sofort in Bewegung umgewandelt.

Ein weiterer Grund für das souveräne Fahrgefühl ist die bequeme Sitzposition (Sitzhöhe 690 mm). Der Schwingsattel ist tatsächlich so angenehm, wie er aussieht (zumindest auf den ersten 150 Kilometern), und lässt sich bei Bedarf 30 Millimeter nach hinten und nach unten bewegen. Die Sitzposition vorne fällt deutlich fahraktiver aus und ähnelt einem Roadster; in der hinteren Position muss man sich weiter nach vorne strecken, was zwar cooler aussieht, aber ergonomisch nicht ganz ideal ist.

Alles in allem ist die Triumph Bonneville Bobber ein absolut gelungenes und sehr reizvolles Retro-Bike, welches übrigens ab 14.990 Euro in der eigenen Garage parken würde.