Innsbruck – 7590 Euro – dort, wo der Dacia Sandero startet, ist kaum noch Luft nach unten. Der Kleinste des rumänischen Autoherstellers zählt zu den günstigsten seiner Klasse. Was billig ist, muss allerdings nicht danach aussehen – dachten sich wohl die Designer und setzten den kleinen Dacia dynamisch in Szene. Das Auffälligste nach dem jüngsten Facelift: der neue Kühlergrill, die dreiteiligen Frontscheinwerfer und die je vier quadratischen Heckleuchten. Innen geht es etwas puristischer zu. Einfach und praktisch dürfte dort das Motto rund um einiges an Hartplastik lauten. In der getesteten besten Ausstattungsvariante „Supreme“ (ab 9240 Euro) lockert etwa Chrom auf und das Lederlenk­rad sticht hervor. Die Sitze sind bequem, das Platzangebot überrascht, das Ein- und Aussteigen der Mitfahrer ist dank vier Türen komfortabel.

Den Sandero gibt es in sechs Varianten, dreimal Benzin, dreimal Diesel, im Testwagen, dem SCe 75, dröhnte ein 998ccm-Motor mit drei Zylindern und einer Leistung von 75 PS. Um auf Touren zu kommen, braucht der kleine Dacia ein bisschen, er liefert sein maximales Drehmoment von 97 Nm erst bei 3500 Umdrehungen. Beim Überholen auf der Bundesstraße oder beim Anstieg auf der Brenner­autobahn gilt es, ins Pedal zu steigen. Der Bordcomputer (serienmäßig Variante „Supreme“) empfiehlt dann, rauf- oder runterzuschalten.

Dafür fährt es sich in der Stadt umso gemütlicher. Rund vier Meter passen eben leichter in Parklücken. Und der Test-Sandero wartete auch mit Einparkhilfe samt Rückfahrkamera (optional um 375 Euro) auf. Wofür es allerdings auch das Radio-Navi-System braucht (325 Euro). Einiges an Komfort ist optional, die Mittelarmlehne vorne etwa (125 Euro) oder der Tempomat (187,50 Euro). Anderes ist serienmäßig – zumindest ab der zweiten Variante „Ambiance“ (ab 8340 €) die elektrischen Fensterheber vorne. Der Dacia Sandero bietet also durchaus Spielraum, selbst für weniger gebeulte Geldtaschen. (sab)