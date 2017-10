Von Walter Schrott

Paderborn – Wenn Lewis Hamilton mit seinem Silberpfeil schnelle Runden in den Asphalt brennt, könnte man neidisch werden. Aber: Für Leute, die Benzin in den Adern und reichlich Kohle auf der hohen Kante haben, bietet Mercedes auch abseits der Formel 1 mit den AMG-GT-Modellen faszinierendes Spielgerät. Lange Motorhaube, sinnliches Heck und eine Silhouette zum Niederknien schön. Mit einem Schuss Retro-Look präsentieren sich Roadster und Coupé als moderne Interpretation der legendären Gran Turismo aus vergangenen Zeiten. Dass die schwäbischen Renner auch innen vom Feinsten sind, versteht sich von selbst.

Gemessen wird so ein Auto aber auch an der Performance. Schon der Blick auf das Datenblatt lässt dem Fan das Wasser im Mund zusammenlaufen. Acht Zylinder im V-Layout, die von einem Biturbo befeuert werden, und vier Liter Hubraum. Daraus schöpfen die rasanten Sterne Kraft im Überfluss. 462 Pferdchen bittet bei den Coupés der GT zum Dienst, 510 sind es im GT S und mit 585 PS ist der GTR der Überflieger. Beim Roadster stehen 476 PS (GT) bzw. 557 PS (GT C) zu Buche. Dermaßen beflügelt liegen die Werte für den Sprint auf Tempo 100 je nach Modell zwischen 3,6 und 4,0 Sekunden und der Topspeed zwischen 302 und 318 km/h. Dazu bietet Mercedes hochkarätige Technologien auf, die direkt aus dem Rennsport in die Serie transferiert wurden.

Die TT durfte die GT-Familie ausgiebig auf der Straße und auf der Rennstrecke Bilsterberg testen. Und, was soll man sagen: Die Mundwinkel gehen nach oben und der Puls legt analog zu den Motordrehzahlen zu, wenn man hinter dem Lenkrad Platz nimmt und die V8-Triebwerke mit dumpfem Grummeln erwachen und beim Tritt aufs Gaspedal in lautes Brüllen wechseln. Furios legen die AMG-Renner los. Mit schier unglaublicher Präzision lassen sie sich durch Kurven aller Radien dirigieren und man spürt, dass dank der Rennsporttechnik der fahrdynamische Grenzbereich weit nach oben gewandert ist. Im Fahrmodus Comfort gibt sich der GT noch ansatzweise human. Wählt man die Einstellungen Sport oder Sport Plus, dann bringt er mit Härte noch akkuraterer Gasannahme und wunderbar direkter Lenkung seine sportlichen Gene voll ins Spiel. Und dann gibt es noch den Race-Modus. Wer den wählt, sollte sichergehen, dass die Zahnfüllungen stabil und die Bandscheiben intakt sind. Denn der GT mutiert dann mit bockhartem Fahrwerk zum Biest, das alle Gemeinheiten des Asphalts ungefiltert weiterreicht. Vorsicht ist aber allemal geboten, denn die Traktionskontrolle reduziert dabei ihre Arbeit auf ein Minimum. Der GT lässt sich dann zum spaßfördernden Driften überreden, bei zu großem Übermut droht der Abflug in die Botanik. Ein Modus, der eigentlich nur auf der Rennstrecke etwas zu suchen hat.

Womit wir bei der Preishürde sind: Wer die überwinden möchte, muss mindestens 143.100 Euro lockermachen. Dafür gibt es das GT Coupé. Die geschlossenen Brüder GT S und GT R liegen bei 167.300 bzw. 211.700 Euro. Für die beiden Roadster sind 158.700 bzw. 205.600 Euro über den Händlertisch zu reichen. Für den GT C Edition mit speziellem Ausstattungspaket (50 Jahre AMG) sind noch einmal 13.975 Euro Aufpreis fällig.