Von Stefan Pabeschitz

Mailand – Die natürliche Gebrauchsform eines Gran Turismo ist, wie der Name nahelegt, die Reise – eben der Weg als Teil des Ziels. Grund genug, den ersten japanischen Vertreter dieser Fahrzeuggattung seit dem Toyota GT und damit seit fast 50 Jahren mit einer Alpenüberquerung zu begrüßen.

Lexus orientierte sich schon bei den letzten Modellen stilistisch merkbar neu, um sich von den davor gern kopierten Europäern besser abzugrenzen. Vorbild ist die jahrhundertealte japanische Tradition von Form und Gestaltung. Der LC 500 interpretiert also die klassischen GT-Proportionen, aber mit neuen, mutigen Akzenten, kombiniert elegante Schwünge und geometrische Formen. Er schaut schon im Stand nach einem Strafzettel für Schnellfahren aus und wird niemals in die Verlegenheit geraten, mit einem Ferrar­i, Lamborghini oder Porsche verwechselt zu werden. Motorisch trumpft er gleichwertig auf: ein 5-Liter V8, 477 PS und 540 Newtonmeter stark, der dank raffinierter Nockenwellen-Steuerung bei niedrigen Touren im ökonomischen Atkinson-Zyklus läuft, unter Last aber in den leistungs­effizienteren Otto-Modus wechselt. Dazu ein Automatikgetriebe mit beachtlichen zehn Gängen, wobei vor allem die mittleren Übersetzungen enger zusammenrücken.

Die acht Schätze unter der langen Haube sind auch akustisch wertvoll – als sattes Gebrabbel aus dem großvolumigen Saugmotor. Das Anwählen der Drive-Stufe am Automatikwählhebel entlockt dem LC 500 nicht das kleinste Ruckeln, dafür zieht er schon mit wenig Gas seidenweich, aber kräftig weg, genehmigt sich kaum Drehzahl, schaltet flott hoch. Auf der deutschen Autobahn fliegen die etwa 270 Höchstgeschwindigkeit daher wie nichts, in den Fahrmodi Sport und Sport+ schärft das Coupé stufenweise seine Krallen, wird dabei aber nie vulgär oder grenzwertig, sondern bleibt stets souverän.

In der Schweiz, wo die Verkehrsstrafen selbst die Scharia als liberales Regelwerk erscheinen lassen, ist eher sanftere Gangart angesagt. Im zehnten Gang liegen bei lässigen tausend Umdrehungen die gesetzeskonformen 120 Autobahn-km/h an, auf den engwickeligen Bergstraßen spielt dann die Allradlenkung ihre Trümpfe aus. Die bis 80 km/h gegenläufig mitlenkenden Hinterräder erwirken den Effekt eines kürzeren Rad­standes, das große Lexus Coup­é wedelt die Pässe rauf und runter, dass es eine Freude ist, hängt willig und drehfreudig am Gas. Das ESP ist abschaltbar, aber Fahrzeugbalance und Abstimmung sind so perfekt, dass die pure Mechanik die elektronische Spaßbremse ohnehin kaum bemüht. Mit fein dosierbarem Kraftüberschuss an der Hinterachse geht es von Flims nach Andermatt, wo sich die Besucher eines Supersportwagen-Treffens merkbar über den noch unbekannten japanischen Besuch freuen – der LC 500 wird eifrig fotografiert, gefilmt und besprochen.

In Italien geht es wieder flotter dahin, mit einem außergewöhnlichen Gefährt ist bei den meist autobegeisterten Herren von Polizia oder Carabinieri immer eine gewisse Toleranz in der Auslegung der Tempolimits drin. Noch einmal spielen mit dem spurtstarken V8 und den digitalen Gimmicks im Cockpit, wie dem auf Knopfdruck über das Display fahrenden Instrumentenring. Viel Fahrfreude und ein Design, an dem es kaum ein Sattsehen gibt, haben ihren Preis: 121.000 Eur­o ruft Lexus für den LC 500 aus. Der Ordnung halber sei vermerkt, dass es auch einen Hybriden mit kombiniertem V6 und Elektromotor gibt, der nicht einmal langweilig ist und NoVA-bedingt 17 Tausender günstiger kommt. Deswegen auf die acht Schätz­e zu verzichten, ist aber nun einmal Geschmackssache.