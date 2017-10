Von Reinhard Fellner

Lans – „S“-Modelle von Audi sind seit jeher etwas Besonderes. Höchststehende Antriebs- und Fahrwerkssysteme treffen auf exklusive sportliche Details in Audi-Qualität.

Der Präsentation des neuen A5 folgten wieder ein S5 und RS5. Zum TT-Test rollte erst der 354-PS-starke S5.

Bereits optisch eine reizvolle Kombination. Machte doch schon die erste Generation des A5 das Fließheck als exklusive Alternative zum Kombi wieder salonfähig. So lassen die fließenden Linien den Sportback sehr sportlich, nieder und gestreckt wirken.

Die Passagiere empfängt jedoch eine unerwartete Raumfülle, das Gepäck 465 Liter Kofferraum über die riesige Heckklappe. Hat man erst in den hervorragenden Sitzen Platz genommen, entfaltet der Ingolstädter ein Fest der Sinne aus gutem Design und detailverliebter Materialqualität. Ab dem Drücken des Startknopfes wird die Liebe noch größer. Mit dumpfem Grollen erwacht der neue Turbo-Sechszylinder zum Leben und lässt schon von den Leistungsdaten her Achtzylinder schnell vergessen. In 4,7 Sekunden stürmt der Quattro auf 100 km/h. 354 PS und 500 Newtonmeter schon ab 1370 Umdrehungen bieten immer Leistung im Überfluss. Am freudvollsten teilt man sie über die Schaltwippen ein. Sicher im Zaum gehalten wird sie über ein Fahrwerk der Sonderklasse. Unendliche Sicherheitsreserven treffen auf ausgesprochene Agilität. Die Dynamiklenkung (1247 Euro) zählt zu den weltweit besten.

So vermittelt der S5 das Gefühl eines ernsthaften Sportwagens – aber eben ohne dessen Nachteile. Die Dämpferregelung bietet beispielsweise eine beachtliche Spreizung zwischen Komfort und renntauglicher Härte. Da erscheinen selbst 74.880 Euro für dieses Auto als nicht zu viel.