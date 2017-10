Von Markus Höscheler

Zell am Ziller – Škoda macht die Räume eng – aber nicht für die Käufer, sondern für die Konkurrenz. Die VW-Tochter hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten den Ruf erworben, bei der Raumschaffung im Fahrzeuginneren so großzügig wie möglich zu sein. Das hat der Marke anhaltende Sympathien bei den Kunden und natürlich anhaltendes Wachstum in den Bilanzen gebracht. Der Kodiaq setzt diese Entwicklung konsequent fort. Mit 4,7 Metern Länge ist das Modell zwar eines der größeren im Angebot von Škoda – mit einem Ladeabteil, das fast bis zu 2,1 Kubikmeter offeriert, wird aber offenbar, dass das Label seine Kennerschaft einmal mehr anwenden konnte.

Dabei ist es gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass Škoda – wie andere Marken des VW-Markenverbunds – sich gütlich tut an der konzernweit verwendeten Prozess- und Fertigungstechnik MQB (modularer Querbaukasten). Die Plattform hat bereits dem Octavia und dem Superb die Basis gelegt. Sie ist flexibel genug, um hochbauende Karosserien zu ermöglichen, was sich schon beim VW Tiguan und beim Seat Ateca bewiesen hat. Der Kodiaq gewinnt gegenüber den hausinternen Konkurrenten ein paar wertvolle Zentimeter hinzu, um ein nahezu ideales Raumangebot für fünf bis sieben Insassen und Transportgut zu schaffen.

Die traditionelle Konzentration auf Raumökonomie hat uns in der Vergangenheit gelegentlich Škoda-Testwagen beschert, die straffer ausgerichtet waren als Vergleichbares anderer Anbieter. Beim Kodiaq machten wir dieses Mal eine andere Erfahrung – wohl dank des Querbaukastens. Dem schieben wir die gelungene Fahrzeugabstimmung zwischen ausreichend sportlich und komfortabel in die, na ja, nicht Schuhe, aber dafür Dämpfer, Federn und Stabilisatoren. Hilfreich ist in diesem Fall mit Bestimmtheit die dynamische Fahrwerksregelung, die mit 1173,90 Euro zusätzlich zu Buche schlägt.

Wie immer legt Škoda Wert auf sorgfältige Verarbeitung und einfache Bedienung. Das Instrumentarium ist einwandfrei ablesbar, die Dreizonen-Klimaautomatik (266,50 Euro) kommt den Fondinsassen zugute und das Travel-Paket (1448,20 Euro) macht den Weg frei für das ausladende Amundsen-Navigationssystem. Die Stoffsitze empfinden wir als angenehm, das beheizbare Lenkrad dürfte in verregneten Spätsommertagen wie diesen ihre Stärke ausspielen.

Einmal mehr kann sich der konzernbekannte 150-PS-Turbodiesel in Szene setzen. Hier hat er es mit einem 1,7-Tonner zu tun, der über beide Achsen mit 340 Newtonmetern Drehmoment bedient werden möchte. Der Vortrieb ist respektabel, der Verbrauch mit 7,3 Litern je 100 Kilometer akzeptabel. Für die wachsende Zahl der Dieselskeptiker von Bedeutung: das Vorhandensein eines SCR-Kats für die Nachbehandlung von Stickoxiden. Und für die Kostenrechner sei angemerkt: Der Testwagen kommt auf einen Wert von fast 50.000 Euro. Auch das ist Raumökonomie.