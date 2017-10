Von Stefan Schmudermaier

Split – Während Auto­käufer in den meisten Ländern dieser Welt lieber zum klassischen Stufenheck greifen, erfreut sich der Kombi in Europa nach wie vor großer Beliebtheit, auch wenn ihm das SUV derzeit etwas den Rang abläuft. Es gibt kaum eine Marke, die nicht zumindest ein Kombimodell im Angebot hat, ein Trend, dem sich auch die Luxusmarken nicht entziehen können. Und nun auch nicht länger Sport­wagenhersteller. Porsche hat den Panamera Sport Turismo präsentiert, den Zuffenhausener Kombi zu nennen, ist natürlich verpönt. Dr. Helmut Eggert, Geschäftsleiter der Marke Porsche in Österreich, sieht die Marktchancen für den Neuzugang jedenfalls sehr gut, rund 40 Prozent der Panamera-Kunden sollen sich künftig für den Sport Turismo entscheiden.

Eigentlich kein Wunder, schließlich sieht der nicht nur richtig gut aus – für manche sogar besser als die Limousine –, er bringt zudem eine niedrigere Ladekante sowie einen größeren Kofferraum mit, auch wenn dieser mit 520 nur 50 Liter mehr fasst. Immerhin: Klappt man die Rücksitzlehnen um, sind es maximal 1390 Liter, für einen Porsche durchaus ansehnlich. Vier Personen finden sehr ordentliche Platzverhältnisse vor, das Kombiheck (da war es schon wieder, das böse Wort!) bringt zudem Vorteile bei der Kopffreiheit der Fondpassagiere. Theoretisch – und wenn der Panamera als 4+1 Sitzer geordert wurde – lässt sich sogar eine fünfte Person unterbringen, mehr als eine Notlösung für Kurzstrecken ist der Mittelsitz im Fond aber nicht. Das Cockpit entspricht jenem der Limousine, die Bedienung ist ergonomisch top, einzig die Tatsache, dass es ein Head-up-Display aktuel­l weder für Geld noch gute Worte gibt, ist ein Wermutstropfen.

Denn die Geschwindigkeit sollte man im Panamera tunlichst im Auge behalten, andernfalls ist man blitzschnell in Regionen, wo der Führerschein in großer Gefahr ist. Ist doch bereits das 330 PS starke Basismodell Panamera 4 Sport Turismo nach nur 5,3 Sekunden auf Tempo 100, dank Allradantriebs und 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebes – beides Serie – hat der Fahrer leichtes Spiel, dem Porsche die Sporen zu geben. Und doch wird diese Motorisierung zumindest in Österreich ein Nischendasein führen. Grund dafür ist das günstigste Modell der Preisliste, der Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo. Die nicht einmal 200 Euro, die man sich im Vergleich zum klassischen V6 Turbo (ab 114.810 Euro) spart, sind freilich nicht der Grund. „Schuld“ an der Attraktivität ist vielmehr die aktuelle Gesetzgebung, die besonders sparsame Fahrzeuge bis zu einem CO2-Ausstoß von 90 Gramm pro Kilometer von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) befreit. Und dank des zusätzlich verbauten Elektro­antriebs liegt dieser Vergleichswert bei 2,5 Litern bzw. 56 Gramm CO2 pro Kilometer, womit dem Finanzminister ein Schnippchen geschlagen werden kann.

Zum 330-PS-Sechszylinder gesellt sich ein 100 kW starker E-Motor sowie ein Akkupack mit einer Kapazität von 14 kWh, der sich extern an einer Steckdose oder einer Wallbox aufladen lässt. Somit kommt der E-Hybrid auf eine rein elektrische Reichweite von 51 Kilometern, in der Praxis sind das – abhängig von Witterung und Fahrweise – zwischen rund 25 und 40 Kilometer. Wird das Gaspedal tiefer durchgedrückt, schaltet sich der Benziner hinzu, Ergebnis ist eine Beschleunigung von 4,6 Sekunden auf 100 km/h. Wem das noch nicht reichen sollte, für den gibt es den Überflieger Panamera Turbo S E-Hybrid. Dort werkt dann der turboaufgeladene Achtzylinder-Benziner mit dem E-Motor zusammen, was eine Systemleistung von atemberaubenden 680 PS ergibt. Wie von der Tarantel gestochen geht es dann in nur 3,4 Sekunden auf 100 km/h, Schluss ist erst bei 306 km/h. Ein elektronisch gesteuerter Dachkantenspoiler sorgt bei den Sport-Turismo-Modellen für zusätzlichen Anpressdruck von bis zu 50 Kilogramm.

Und wie sieht es mit dem Dieselmotor aus? Der gilt mittlerweile als gesetzt, zum Einsatz wird der Selbstzünder im Panamera und auch im neuen Cayenne aber erst im Lauf des kommenden Jahres kommen. Nicht zuletzt aufgrund der attraktiven Plug-In-Hybride, die beim Panamera bereits jetzt auf einen Anteil von 50 Prozent kommen, geht man davon aus, dass die Nachfrage nach dem Turbodiesel nicht mehr die Dimensionen der Vorgängermodelle erreichen wird. Die Markteinführung des Porsche Panamer­a Sport Turismo erfolgt Mitte November mit zunächst vier Motorisierungen, der Turbo-Hybrid wird etwas später nachgereicht.