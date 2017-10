Kolsassberg – Crossover liegt im Trend. Understatement dabei nicht immer. Gerade die Verbindung von Coupé und SUV – die vermeintlich gar nichts gemeinsam haben – erfordert Mut. Das Ergebnis sind nicht immer optische Leckerbissen, doch manchmal wird dieser Mut belohnt.

So auch beim Honda HR-V: Dem Japaner mit ehemals kastenförmigem und sehr eigenwilligen Look folgt seit 2016 ein wahrlich ansehnliches Bürschchen nach. Unaufgeregt, aber mit raffinierten Details im Design, top in Raumökonomie innen wie außen, überraschend spritzig im Fahrverhalten, erfreulich im Verbrauch und am multimedialen Zahn der Zeit – wem der Honda HR-V bis jetzt nichts gesagt hat, der sollte definitiv einen genaueren Blick wagen.

„Urban SUV“ nennt Honda seine Version eines Crossovers und macht klar: Die Philosophie ist Lifestyle, die Zielgruppe junge Paare und Singles im städtischen Raum. Die Großfamilie findet dann doch nicht genug Platz in dem knapp 4,3 Meter langen Wagen, der Offroad-Fan wird eine Allrad-Variante vergebens suchen.

Dabei besticht der HR-V gerade in der Raumausnützung: So werden im Innenraum ordentliche Abmessungen geboten, Fahrer und Beifahrer genießen sogar erstaunliche Freiheiten. Die handlichen Außenmaße bereiten dem Fahrer selbst in kleinen Parklücken und engen Garagen leichtes Spiel.

Clever sind auch die Rücksitze, „Magic Seats“ genannt, die in zwei Positionen umgeklappt werden und so für Transportgüter verschiedenster Ausmaße Raum bieten.

Auf der Landstraße offeriert der 1,6-Liter Dieselmotor mit seinen 120 PS ausreichend Power und macht bei einem Durchschnittsverbrauch von ca. 4,5 Litern gleich noch mehr Laune.

Zum Test bei der TT kleidete sich der HR-V komplett in Schwarz, ganz ohne traurige Gesichter: Schwarz macht offenbar nicht nur schlank, sondern lässt auch richtig gut aussehen. Die „Black Edition“ schwärzt von Leichtmetallfelgen über Leder-Innenausstattung, Trittbretter seitlich, Frontgrill und Seitenspiegel nahezu alle Bauteile des japanischen Mini-SUV. Das wirkt elegant, unaufdringlich und reduziert. Echtes Understatement eben. (gz)