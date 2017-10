Von Roland Scharf

Frankfurt – Opels oftmals propagierter Plan, sieben neue Modelle in diesem Jahr zu präsentieren, findet nach den Insignia-Ablegern, dem Mokka X, dem Vivaro und dem Crossland X seinen verkaufsträchtigsten Höhepunkt: Der Grandland X tritt in der boomenden Kompakt-SUV-Liga an und vervollständigt die X-Palette – wobei nur das älteste Modell, der Mokk­a, über Allradantrieb verfügt. Crossland und Grandland basieren auf derselben Plattform wie Peugeot 3008 und 5008, und da wurde von den neuen Hausherren ausschließlich Frontantrieb vorgesehen.

Was kann der Grandland also? Mit 4,48 Metern Länge baut er um exakt 20 Zentimeter länger als der Mokka X und lehnt sich vom Design her stark an den Astra an. Die stark abfallende Dachlinie verschenkt zwar einige Liter Volumen und schränkt auch die Übersicht nach hinten ein wenig ein. Der Kofferraum geriet mit 514 Litern aber immer noch ausreichend groß, bildet in der Klasse aber nur guten Durchschnitt. Auch dass die Fondsitze nicht verschiebbar, sondern nur im Verhältnis 60:40 vorklappbar sind, spricht eher für eine konservative Auslegung. Dafür lässt sich der Lade­boden in zwei Stufen arretieren, die elektrisch arbeitenden Heckklappe lässt sich per Fußschwenk unter dem Stoßfänger bedienen, alles funktioniert schnell und einfach; das Gesamtvolumen von 1652 Liter ist ein durchaus herzeigbarer Wert. Wirklich stören tut nur die ziemlich hohe Ladekante.

Ein Kritikpunkt, mit dem man leben kann, denn der Grandland X geht andere Wege: nicht mit technischen Finessen punkten, die eh keiner braucht, sondern mit Komfort und Wohlfühl­atmosphäre. Das große Opel-SUV ist im positiven Sinne einfach nur ein normales und gutes Auto: Das Fahrwerk glänzt mit einer soften und schlaglochgeprüften Abstimmung, ohne jemals schwammig zu wirken. Die Sitze tragen das Siegel der Aktion Gesunder Rücken, eine Sitzheizung gibt es nicht nur vorne, sondern auch für hinten, und nebenbei können sogar Lenkrad und Windschutz­scheibe aufgewärmt werden. Damit nicht genug, verfügt der Grandland X als einer der wenigen in dieser Klasse über eine Sitzentlüftung.

Es sitzt sich bequem, angenehm hoch; selbst Sitzriesen finden vorne wie hinten genügend Bewegungsfreiheit. Über den maximal acht Zoll großen Touchscreen lässt sich von Radio über Smartphone-Anbindungen bis Navigation alles einfach steuern. Wer zum Topmodell greift, hat einen Wifi-Hotspot an Bord und kann sich seine E-Mails vorlesen lassen.

Interessant, weil deutlich reduziert zeigt sich die Motorenpalette: Ein Benziner mit 130 PS, ein Diesel mit 120, das war’s. Dennoch wirkt der Grandland X mit dem 1600er-Selbstzünder genau richtig motorisiert: Dezen­t und nahezu vibrationsfrei grummelt der Vierzylinder vor sich hin, arbeitet spontan und lebendig. Die Leistung reicht für alle Lebenslagen – mehr aber auch nicht. Wer glaubt, mehr PS haben zu müssen, der darf sich noch bis nächstes Jahr gedulden, dann schiebt die Groupe-­PSA-Tochter eine 180-PS-Version nach. Und sogar eine Plug-in-Hybrid-Variante, wobei nähere Details dazu bis jetzt noch nicht bekannt sind. Und der Benziner? Eine flüsterleise Alternative für Wenigfahrer, aber natürlich nicht so drehmomentstark wie sein selbstzündender Kollege.

Die Ausstattung beinhaltet alles, was bei Opel en vogue ist: Matrix-LED-Scheinwerfer stehen ebenso auf der Liste wie Verkehrszeichenerkennung, Toter-Winkel-Warner, Spurhalte-Assistent und Abstandsregel-Tempomat. Der Notbrems-Assistent erkennt Fußgänger. Damit beim Einparken nichts passiert, wacht eine 360-Grad-Kamera über das Geschehen. Los geht es demnächst, die Preis­e starten bei moderaten 22.190 Euro.