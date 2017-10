Torrent – Im automobilen Oberhaus ist es nicht unüblich, sich dem Geschmack der neuen, reichen Kundschaft aus boomenden Märkten in Nah- und Fernost, Russland und den USA, zu beugen. Zumindest Aston Martin scheint dagegen allerdings immun zu sein. Die immer stilsichere, kleine, feine Marke aus Gaydon in der Grafschaft Warwickshire hatte einige weniger sonnige Zeiten, bis sie sich vor einigen Jahren wieder in ihrer Paradedisziplin der schönen, edlen Gran Turismo Coupés zurückmeldete.

2016 wurde die Wiederauf­erstehung mit dem DB11 gekrönt, einer aufregenden Neuinterpretation der klassischen Formen auf einem Hightech-Alu-Chassis mit vollmundigem V12-Biturbo und 608 PS aus hauseigener Fertigung. Ein weiteres Novum war die Kooperation mit Daimler, die sich zunächst auf die Übernahme deren digitaler Komponenten beschränkte. Die Menüführung im Infotainment-System und die allgemeine Bedienlogik kann seitdem berechtigterweise zu einem leichten Mercedes-Déjà-vu führen – was aber die noblen Aston-Martin-Ansprüche absolut nicht stört. Der Daimler-Deal beinhaltete allerdings auch einen massiven Hardware-Transfer – in Form des V8-Aggregats von AMG, das nunmehr als kleiner Motor für das Aston-Flaggschiff reüssiert. So eine Organtransplantation in ein fein abgestimmtes Gesamtkunstwerk, wie es ein Supersportwagen nun einmal ist, verursacht jedoch den reinsten Dominoeffekt an notwendigen Änderungen: Fahrzeugbalance, Fahrwerk- und Lenkabstimmung, Zu- und Abluft-Ströme des Aggregats oder Bremsen, um nur einige zu nennen. Und nicht zuletzt muss der Sound nach Art des Hauses neu komponiert werden.

Die Operation ist gelungen und der Patient quicklebendig. Der sanfte Druck auf den zentralen Knopf aus Glas in der Konsole erweckt den 510-PS-V8 zum Leben. Hörbar, aber trotzdem unaufdringlich – Adel verpflichtet eben. Einen Automatik-Wählhebel sucht man vergeblich, die Fahrstufen werden per Knopfdruck aktiviert. Das Edel-Coupé zieht kraftvoll aus dem Stand los, der Biturbo hängt willig am Gas – kein Turboloch, nur durchgehender Schub in jedem Drehzahlbereich. Dazu knappe, aber immer komfortable Gangwechsel – kein hartes Schnalzen oder Reindreschen, nicht einmal im Sport-Plus-Modus, in dem alle Qualitäten des Aston geschärft und angespitzt sind. Dazu eine perfekte Fahrzeugbalance, nun mit 49:51 exakt umgekehrt wie beim V12, eine feinsensorisch den Grip vermeldende Hinterachse und Bremsen, deren sportlicher Charakter etwas Nachdruck im Wadl verlangt – beim Zupacken geraten sie aber niemals in Verlegenheit. Dazu eine Klangkulisse, die bei allem akustischen Selbstbewusstsein immer diskret bleibt.

Auch mit dem im hausinternen Vergleich fast zierlichen Motor hat Aston Marton sein angestammtes Revier gut markiert: das schöner, edler Autos, die sich auf hohem Niveau völlig unverschwitzt und frei jeder Hektik bewegen lassen. So betrachtet ist die Androhung eines demnächst kommenden Aston-SUVs vielleicht doch zugleich ein Versprechen – dem, auch weiterhin nicht alles dem gängigen Kundengeschmack zu unterwerfen. (pabs)