Von Lukas Letzner

Bach – Wenn die schnelle Truppe aus dem Hause AMG bei einem Mercedes Hand anlegt, dann wissen die meisten sofort, was gespielt wird. Daher wollen wir mit den stammtischrelevanten Eckdaten der kürzlich getesteten E-Klasse AMG E 43 nicht hinter dem Berg halten: Der V6-Biturbo lässt dank seiner drei Liter Hubraum stramme 401 Pferde antraben und teilt sein sattes Drehmoment von 520 Newtonmeter auf alle vier Räder auf. Manche fragen sich jetzt sicher: Wer braucht schon 401 PS? Wenn es allerdings immer nur darum ginge, was man wirklich braucht, dann wäre unsere Welt sehr viel grauer.

Doch beginnen wir am Anfang. Wenn man das von einer E-Klasse überhaupt behaupten kann, so sieht unser sportlicher Benz von außen eigentlich recht unspektakulär aus. Freilich schwebt der Allerwerteste – nicht nur wegen der schicken 20-Zöller – recht knapp über dem Asphalt, und die gekonnt angebrachten Schürzen erledigen den Rest. Dennoch: Am Blech setzt man auf vornehmes Understatement.

Nachdem wir es aber nicht erwarten konnten, den Fahrersitz zu entern, erledigten wir das recht schnell. Im geräumigen Innenraum der E-Klasse fühlt man sich schnell wie im heimischen Wohnzimmer. Das liegt vor allem an den Armaturen, die, wie in der S-Klasse, nun optional ein Extrabreitbild-Tablet verbaut haben. Je nach Geschmack lassen sich die Instrumente individualisieren und bieten von klassisch bis progressiv den richtigen Look. Am Lenkrad sitzen zwei viereckige Touchfelder, mit denen sich das Instrumenten-Panel und das Mittel-Display steuern lassen. Durch vertikales und horizontales Darüberstreichen bewegt man sich durch die Menüstruktur. Das Ganze funktioniert recht eingängig und easy.

Abgesehen von dem Multimediasystem sorgt der bereits erwähnte Sechzylinder-Benziner für Unterhaltung. Im E 43 AMG wird das Aggregat von zwei zusätzlichen Turboladern zwangsbeatmet und bringt es so auf die bereits erwähnten 401 PS. Derart befeuert, absolviert man den Standardsprint unter 5 Sekunden; dass man bei Tempo 250 elektronisch begrenzt wird, dürfte im IGL-Land Tirol eine nebensächliche Rolle spielen. Apropos: Das lässt sich auch mit viel Geld und guten Worten nicht ändern.

Viel aufregender ist es ohne­hin, sich mit dem Kraftmeier dem Kurventango hinzugeben, also wählen wir beim Verwandtschaftsbesuch die Abkürzung über den Pass, und nicht die Autobahn. Dort fällt vor allem auf, dass unser sportiver Stern eher mercedesmäßig gefedert ist. Im Sport+ Modus geht es zwar spürbar straffer zur Sache, doch unangenehm wird es niemals. Dank des serienmäßigen Allradantriebs, der sehr hecklastig ausgelegt ist (Verhältnis zwischen Vorder- und Hinterachse ist 31 zu 69 Prozent), gibt sich der sportive Benz auch in schnell gefahrenen Kurven nie eine Blöße und überzeugt in jeder Lebenslage. So eindrucksvoll sich der E 43 auch bewegen lässt, der Preis ist dementsprechend: Der Einstieg in die sportliche E-Klasse-Welt beginnt ab 93.242 Euro.