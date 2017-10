Von Lukas Letzner

Innsbruck – Der Einstieg in die Welt von Kia ist der Picanto. Für heuer haben die Koreaner ihren Kleinsten renoviert und ihn nicht nur deutlich schicker, sondern auch größer gemacht. Um wie viel mehr Platz die Insassen zur Verfügung haben, konnten wir kürzlich im neuen Kia Picanto GT überprüfen.

Am auffälligsten ist die überarbeitete Optik des kleinen Stadt-Flitzers. Obwohl er sich sofort als Picanto zu erkennen gibt, wirkt er deutlich selbstbewusster und steht noch satter auf seinen vier Flirtfaktoren im 16-Zoll-Format. Die sind übrigens der neuen GT-Linie, in der unser Testwagen anrollte, vorbehalten. Mit der neu gestalteten Tiger-Nase, Lufteinlässen mit roter Akzentfarbe, üppigen Seitenschwellern und dem armdicken Doppelrohr am Heck macht unser Picanto GT auf besonders dicke Hose.

In puncto Abmessungen hat sich bei unserem kleinen Koreaner nichts geändert. Dank seiner Länge von 3,60 Metern wird er zum König der Parklücke. Daraus ergibt sich schnell eine Frage: Wo kommt dann das Plus an Platz her? Ganz einfach: Während die Ingenieure den Radstand und den hinteren Überhang um 1,5 Zentimeter verlängerten, kappte man beim vorderen Überhang etwas weg. Das schafft theoretisch mehr Raum, was wir natürlich sofort überprüfen mussten.

Und tatsächlich: Trotz 190 Zentimeter Körpergröße fanden wir vorne wie hinten ausreichend Platz vor. Zusätzlich darf man sich über 255 Liter Stauraum (ein Plus von 55 Litern) freuen. So sollte selbst einer ausgedehnten Shoppingtour nichts im Wege stehen. Wenn der Picanto doch einmal etwas Größeres zu schlucken haben sollte, dann klappt man einfach die hinteren Sitze um (im Verhältnis 60:40). So passen bis zu 1010 Liter Gepäck in den Stadtflitzer (ein Plus von 140 Litern).

Unser Picanto ist aber nicht nur in Sachen Platzangebot erwachsen geworden. Materialanmutung und Optik im Innenraum stimmen ebenso. Über der Mittelkonsole thront ein neuer Navigationsbildschirm mit Touch-Funktion, der äußerst intuitiv zu bedienen ist. Ansehnliche Zier­elemente mit Klavierlack und Chrom werten den Picanto zusätzlich auf. Die bequemen Sitze mit vornehmen Lederpolstern, eine Rückfahrkamer­a oder der radargestützte Notbrems-Assistent sind nur einige Ausstattungsmerkmale, über die unser Kia verfügte.

Hinter der schicken Front unseres Picanto sorgte ein 1,2-Liter-Benziner für den entsprechenden Vortrieb. Der Vierzylinder lässt maximal 84 Pferde antraben und stemmt 122 Newtonmeter Drehmoment auf die Kurbelwelle. Wer am Beschleunigungsstreifen das rechte Pedal kräftig in das Bodenblech einmassiert, der durchbricht nach 12 Sekunden die Tempo-100-Schallmauer.

Aufgrund des längeren Radstandes und der steiferen Karosserie liegt der kleine Koreaner unerwartet gut auf der Straße. Die manuelle 5-Gang-Schaltung lässt sich sehr exakt schalten und in Kombination mit der sehr präzisen Lenkung bekommt man schnell das Gefühl, in einem größeren Auto zu sitzen. Wenn man ein Haar in der Suppe finden will, dann ist das der Preis: 15.990 Euro sind mindestens fällig.