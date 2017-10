Von Markus Höscheler

Innsbruck – Audis Weg in die Welt margenträchtiger Sport Utility Vehicles fing sehr groß an: Es war der Q7, mit dem die Vier-Ringe-Marke ihren beispielhaften Erfolgslauf starten konnte – und es dauerte nicht lange, bis sie mit dem Q5 im Midsize-Revier eine weitere, etwas Platz sparende Alternative nachreichte. Die Fangemeinde wuchs rasch, praktisch zeitgleich – hinter den Kulissen – werkten die Verantwortlichen an der Folgegeneration. Das dürfte nicht so einfach gewesen sein, denn das Management entschied sich obendrein dafür, die Produktion des Nachfolgers nach Mexiko auszulagern. Das mag heute noch den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ärgern, keinesfalls aber die Kunden, denen ein merklich gereiftes Produkt angeboten wird.

Anfangs mag mancher Inter­essent ein wenig enttäuscht sein ob des Erscheinungsbildes. Ähnlich wie bei der Limousine und dem Kombi (Avant) des A4 hat Audi beim Modellwechsel außen sehr vorsichtig Änderungen eingebaut, auch wenn beim genaueren Hinsehen insbesondere der neue Kühlergrill und die mit ihm verbunden Frontleuchten ins Auge stechen.

Wirklich vom Hocker reißen kann dann das Interieur. Damit ist nicht die Verarbeitung gemeint, denn die war schon in der ersten Generation vorbildlich. Aber das neue Instrumentarium, in unserem Fall volldigital ausgeführt, überzeugt uns einmal mehr von den Vorzügen eines hochauflösenden Displays. Nicht minder erfreulich ist die Möglichkeit, ein sehr zweckdienliches Head-up-Display verwenden zu können. Allein damit hat der Q5 schon wertvolle Überzeugungsarbeit leisten können, sozusagen den Boden bereitet für eine sympathische Ausfahrt. Hier kommt dann erstens der 190 PS starke Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel, zweitens die Siebengang-Doppelkupplung S-tronic, drittens die adaptive Luftfederung ins Spiel. Das Aggregat beherrscht die Kraftweitergabe über beide Achsen im ausgewogenen Stil, ist ausgezeichnet gedämmt und harmoniert mit der Getriebeabstimmung – wobei wir im Gefälle gerne auf den Sportmodus zurückgreifen.

Was die Luftfederung – Audi Air Suspension – anbelangt, ruft sich ein Nachteil der ersten Generation in Erinnerung. Diese agierte auf Querrillen, etwa auf italienischen Bergautobahnen, relativ hölzern, eigentlich ziemlich Audi-untypisch. Der zweite Testwagen hält solche Erlebnisse in gekonnter Weise von uns fern. Selbiges gilt für unliebsame Überraschungen seitens des Bordcomputers. Der zeigte einen Testverbrauch von 7,5 Litern je 100 Kilometer an – im Rahmen für einen 1,8 Tonnen schweren, traktionsfreundlichen Allradler. Teile des Gewichts gehen im Übrigen auf die sehr üppige Zusatzausstattung zurück – was sich folgerichtig im Preis niederschlägt. Der Testwagen kostet 87.089,36 Euro.