Von Stefan Pabeschitz

Rom – Optimale Sitzposition, viel dunkler Stoff und hellblaue Steppnähte. Dem Druck auf den Startknopf folgt vernehmliches Räuspern aus der zweiflutigen Auspuffanlage, dann auf sonores, erwartungsvolles Röhren absinkend. Jedes Kommando vom Gaspedal wird mit einem Oktaven-Sprung in Echtzeit quittiert. Sauber geführte Sechsgang-Schaltung mit kurzen Wegen und präzisem Einrasten, gierig anpackende, aber trotzdem nie giftige Kupplung. Wuchtiger Antritt aus dem Stand, gut abgestimmte Übersetzungen, automatische Drehzahl-Anhebung beim Schalten – eine Art Zwischengas-Automatik, die den Fahrer anstachelt, es auch wirklich bis auf die maximal 6700 Touren schnalzen zu lassen. Mächtige Verzögerung und extreme Spurtreue ohne Tänzeln auch beim harten Anbremsen. Dazu ein knapper, rotziger Akkord aus dem Auspuff, wenn der Fuß vom Gas- zum Bremspedal springt. Zum Einlenken reichen minimale Bewegungen am Volant, selbst von einem Anschlag zum anderen links-rechts wären es grade zwei Umdrehungen. Den Schwung mitnehmen, kaum Wankbewegung, am Kurvenscheitelpunkt wieder aufs Gas, solider Zug an der Vorderachse, aber kaum eine Tendenz zum Untersteuern. Die Gänge wieder raufsortieren und den Soundtrack genießen, der nächsten Kurve entgegen, den eigenen Rhythmus mit dem Autos verbinden.

Der-See-ruft-Fans müssen jetzt stark sein: Es geht hier um einen Hyundai! Die klassisch deutsch oder deutsch-stämmig besetzte Riege der kompakten Gasslheizer, also GTI, S3, Cupra, OPC und Co. bekommt heuer nach dem ober-argen Honda Civic Type R erneut einen fernöstlichen Dorn zu spüren. Hyundai, die Marke über die noch 2006 im oktanlastigen Kino-Hit „The Fast & The Furious – Tokio Drift“ gewitzelt wurde reklamiert sich jetzt mit einem astreinen Sport-Derivat des i30 in die Klasse der Hochleistungskompakten. Das Technikpaket, mit dem der koreanische Golf-Schläger dazu aufgerüstet wurde, kann sich sehen lassen: Großzügige Karosserie-Versteifungen, den 2-Liter-Turbo freimütig auf 275 PS und 378 Newtonmeter Drehmoment im Overboost ausgereizt, neu abgestimmtes Sechgang-Getriebe, elekrtronisch gesteuerte, hydraulische Differentialsperre, adaptives Fahrwerk mit Wankreduzierung, eine Kraftüberschüssen gegenüber aufgeschlossene Stabilitätskontrolle und nicht zuletzt ein Sound, der echt und ehrlich aus den Auspuff-Enden kommt und nicht halb- bis ganzpeinlich aus einem Resonanzrohr im Motorraum oder gar den Lautsprechern.

Der Überschmäh schlechthin ist dazu der N-Knopf auf dem Lenkrad, mit dem der natürlich ebenfalls N genannte Habt-Acht-Modus für alle Systeme zugleich aktiviert wird. Untermenüs am Bildschirm mögen dafür die Deutschen verwenden – tu felix N, drücke nur einmal für 6,1 auf hundert und 250 km/h Spitze.

Hyundai hat diesem Projekt merkbar große Begeisterung gewidmet. Ob das N nun für das hauseigene Technik-Zentrum in Namyang bei Seoul steht, wo der i30 entwickelt wurde oder doch für den Nürburgring, wo er wieder und wieder geschliffen wurde – egal. Der diskrete Buchstabe ist pure Stiefstapelei, ebenso wie die diskussionslos herrliche Farbe, in der das neue Liebkind der Marke präsentiert wird: Himmelblau – unschuldiger lassen sich 275 PS wirklich nicht kaschieren, dazu ist auch der Gesamt-Look absolut unprollig und diskret. Ein dezenter roter Streifen vorne und hinten, etwas sportlicheres Schuhwerk und ein wenig ausladendere Stoßfänger reichen absolut. Eine nur dreiviertel-wilde Version mit 250 PS bietet Hyundai für 34.990 Euro an, die Einmal-alles-Variante mit Vollausstattung und 25 Hengsten mehr ist für 38.990 wohlfeil.