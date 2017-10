Von Reinhard Fellner

St. Gilgen – Der große Jeep ist als Urvater aller heutigen Luxus-­SUV ein Klassiker. Dessen Geländefähigkeit erreichten die soften SUV allerdings nicht. Mit der Überarbeitung des Grand Cherokee haben die Amerikaner nun aber noch nachgelegt und erstmals dem großen Jeep die Plakette „trail rated“ verliehen. Heißt: Trotz der stattlichen Statur meistert der Luxus-Gelände­gänger nun auch den 22 Meilen langen Rubicon Trail – Jeeps legendäre Offroad­strecke, auf der solch­e Jeeps härteste Vorgaben auf Traktion, Watfähigkeit, Wendigkeit, Verschränkung und Bodenfreiheit erfüllen müssen.

Der Grand Cherokee Trailhawk ist dafür technisch jedenfalls gerüstet. Das Quadra-Drive-System mit elektronischem Sperr­differenzial an der Hinterachse ist an eine Luftfederung gekoppelt, mit der die Karosserie bis zu 270 Millimeter angehoben oder um 40 Millimeter abgesenkt werden kann. Wählbare Traktionseinstellungen koordinieren 12 Fahrzeugmanagement-Systeme optimal für den jeweiligen Einsatz.

Mit aller Kraft voran geht es ohnehin. Auch im Umfeld seiner Konkurrenten ist es schon ein Erlebnis, mit welcher unbändigen Kraft der bullige Sechszylinder-Diesel seine 570 Newtonmeter auf die Kurbelwelle wuchtet. Da muss man den Hängerbetrieb nicht fürchten. Die Achtgang-Automatik verteilt die Souveränität umsichtig, erlaubt Fortbewegung à la Schiffsdiesel und in der nächsten Sekunde das Traben von 250 Pferden in 8,2 Sekunden vom Stand auf 100 km/h. Halt geben im Trailhawk übrigens Vordersitze in gewaltiger Dimension. Halt im Gelände geben ihm 18-Zoll-Felgen mit spezieller Offroad-Bereifung.

Was ist sonst neu am Häuptling? LED-Scheinwerfer etw­a, oder die Lenkung samt Lenkeingriff über Assistenz­systeme. Zudem fühlt sich der Amerikaner mit einem neuen Fahrwerk samt Aluminium-Bauteilen nun wendiger an. All das Besondere hat seinen Preis: 73.990 Euro.