Rum – Da geht noch was, muss sich das Management von Jaguar Land Rover, Tochterunternehmen des indischen Mischkonzerns Tata, gedacht haben, als sie das laufende Modellangebot durchforstet haben. Sie stießen dabei auf den Range Rover Evoque, ein eher kleines Kompakt-SUV, den wesentlich größeren Range Rover Sport und den alles überragenden Range Rover. Dazu kommen noch die beiden Discovery-Modelle (der kleinere Sport und der normal-große). Fazit: Es gibt einige Lücken – allein was die Größe anbelangt. Und hier setzt der Range Rover Velar an, der auf den ersten Blick fast als Range Rover Sport durchgeht, bei näherem Hinsehen allerdings mit seiner geduckten Dach­linie auf eine kürzere Variante schließen lässt. Mit 4,8 Metern Länge ist der Velar aber immer noch stattlich genug und mit 1,67 Metern Dachhöhe kann er eine ausreichend erhabene Sitzposition anbieten. Nicht nur das: Der Laderaum offeriert mit 673 bis 1731 Litern die passenden Dimensionen für ausgedehnte Reisen. Die können, müssen aber nicht, auch ins Gelände abseits befestigter Wege führen, denn der Velar kann mit Allradantrieb und dem vielseitigen Geländeprogramm Terrain Response aufwarten.

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die gegen Aufpreis erhältliche Luftfederung, die nicht nur die Wattiefe auf 650 Millimeter erhöht, sondern das Vorankommen insgesamt sehr komfortabel gestaltet. Besten Service­charakter zeigt außerdem der im Testfahrzeug zur Anwendung gekommene Vierzylinder-Turbodiesel mit 240 PS und 500 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Laufkultur, Kraftentfaltung und Gasannahme sind vom Feinsten, der Verbrauch von 8,5 Litern korrespondiert mit dem Eigengewicht von 1,8 Tonnen. Fast ebenso viel Eindruck wie die Fahreigenschaften hinterließ das Interieur des Velar, insbesondere die Vielfalt an hochwertigen und hochauflösenden Digitalanzeigen auf dem Armaturenbrett und auf der Mittelkonsole. So nobles Ambiente hat einen entsprechenden Tarif: 94.861 Euro. (hösch)