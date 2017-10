Bad Häring – Kooperationen in der Automobilbranche sind gängig, erst recht gilt dies im Nutzfahrzeugsegment. Nicht alle haben Langzeitbestand, wie das Beispiel Sprinter/Crafter von Mercedes-Benz und Volkswagen zeigt: Hier ging zuletzt VW eigene Wege und baut den Crafter der neuesten Generation in Eigenregie (und in Zusammenarbeit mit der Tochtermarke MAN). Auch Fiat entscheidet sich gelegentlich, bereits Vorhandenes von anderen Produzenten zu übernehmen und zu adaptieren. Die jüngsten Exempel sind der 124 Spider samt Abarth-Derivat mit Mazda-CX-5-Basis und der Pick-up Fullback, der auf dem L200 von Mitsubishi basiert. Im Nutzfahrzeugbereich ist es nun der Talento, der sich die Basis teilt mit dem Trafic von Renault, dem Vivaro von Opel und dem NV300 von Nissan.

Klarerweise ist die Front eine andere, hier legen die Italiener Wert auf ein individuelles Erscheinungsbild – im Inneren allerdings stoßen wir auf einiges, das auf Fremdhersteller schließen lässt, etwas das Navigationssystem Media Nav, das eindeutig französischer Herkunft ist. Der 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel mit 145 PS ist wohl germanischen Ursprungs, jedenfalls findet sich solch ein Aggregat nicht im Fiat-Regal. Markenunabhängig sind das Raumangebot und die hohe Variabilität, einmal mehr in der von uns gefahrenen Normalgröße mit knapp fünf Metern Wagenlänge. Selbst als Achtsitzer konfigurierter Bus kann er netto ein Ladeabteil anbieten, das einen Kubikmeter groß ist. Platz en masse gibt es dann, wenn die zweiten und dritten Sitzreihen nicht für Personen genutzt werden müssen – oder wenn anstelle eines Busses ein Kastenwagen geordert wurde.

Der Talento ist mit einigen Annehmlichkeiten versehen, die aus der Pkw-Branche herüberschwappen, darunter etwa das im Innenspiegel befindliche Display für die Überlieferung wertvoller Daten der Rückkamera. Zwar ist der Talento dank seiner kastenartigen Bauform und seiner großzügig dimensionierten Außenspiegel relativ leicht manövrierbar, die Kamera sorgt aber für zusätzlichen Rangierkomfort.

Als sehr geeignet fürs Voran­kommen entpuppten sich der ausreichend stark­e Diesel (Testverbrauch: 9,0 Liter je 100 Kilometer) in Verbindung mit Sechsgang-Handschalter und Vorderradantrieb, die hohe Sitz­position und das klar ablesbare Instrumentarium. Einziger Kritikpunkt war für uns eine nicht sorgfältig angefügte Frontschürze, der Preis des gut ausgestatteten, langstreckentauglichen und reisefreundlichen Talento geht mit 46.183,80 Euro allerdings in Ordnung. So nebenbei: Wer leichte Abstriche machen kann, ist mit dem Sondermodell Sentiero bestens bedient: ab 29.555 Euro (brutto). (hösch)