Schwaz – Es geht durch eine Sternenkuppel, hinein in die Sauna, quer durch versteckte Plätze, hoch hinaus in den Glockenturm, vorbei am Schmiedeofen oder an winzig kleinen Zügen bis hin zu alten Gemäuern und Kunstwerken zum Anfassen. Die Schwazer Kulturmeile hält heuer ein abwechslungsreiches Programm parat und öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben.

Der Startschuss fällt am 26. Oktober um 10.30 Uhr im Haus der Völker. „Wir bieten Museumsführungen im Dialog mit den Besuchern an und es gibt auch ein eigenes Kinderprogramm“, sagt Monika Kietzmann vom Museum der Völker. Ganz in der Nähe wird Künstler Markus Schwarz Einblicke in seine Arbeit in der Friedhofskapelle geben. Ein Highlight ist auch die Musikshow „Queen Heaven“ im Planetarium. „Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Vorstellung wird nur einmal gespielt“, verrät Reinhard Prinz vom Kulturamt.

Ebenfalls musikalisch wird es im Silbersaal mit rund 80 jungen Talenten des Jugendsinfonieorchesters Dornbirn. „Die Heimatstadt neu kennen lernen kann man bei den Stadtrundgängen um 11.30 und 15 Uhr“, sagt Kulturreferentin Ines Mailer-Schrey. Einen Ausblick über die Stadt kann man vom Glockenturm aus genießen. Mit dem Freundeskreis der Lichtsäule kann der Turm bestiegen werden, dessen Türen Besuchern sonst verschlossen bleiben. Alte Projekt­entwürfe zur Rettung des schiefen Turms von Schwaz werden im Mathoi-Haus gezeigt. Schweißtreibend wird es bei der Ausstellung in der Sauna und feuchtfröhlich bei der Führung durchs Feuerwehrhaus. Ganz genau hingeschaut wird beim ehemaligen Lahnbach-Kiosk, wo Mikro­skope tief blicken lassen.

Neben dem Toni-Knapp-Haus, dem Schlossmuseum Stauder, der Stadtpfarrkirche und dem Rabalderhaus haben noch viele andere Kulturstätten von 11 bis 18 Uhr kostenlos geöffnet. (emf)