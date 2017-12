Sistrans – Vor 45 Jahren wurde der erste Honda Civic präsentiert und erscheint seit 2015 in der bereits zehnten Modellgeneration. Doch kein Grund, nichts Neues zu versuchen, sagten sich die japanischen Designer, und stellen dem Schrägheck-Modell eine Limousine zur Seite.

Nun, wer Limousine hört, denkt an Stufenheck. Aber bereits der erste Blick auf das Hinterteil des Civic zeigt: Limousine geht auch ohne Stufenheck. Honda verzichtet auf die Kofferraumstufe und nimmt Anleihen im Coupé-­Design. Eingeschränkte Kopffreiheit im Fond nimmt man in Kauf, diese fällt aber nur Großgewachsenen beim Ein- und Aussteigen auf. Das liegt unter anderem an der ordentlichen Beinfreiheit in der zweiten Reihe, überragt doch die Limousine den kleinen Bruder um 13 Zentimeter und kommt so auf 4,65 Meter.

Wer Limousine hört, denkt auch an gediegene, ruhige Optik. Hier wird die Erwartung großteils erfüllt, denn dem jugendlich-frechen Antlitz des Schrägheck-Civic verpasst man hier etwas erwachsenere Züge, ohne dabei den Pfiff zu verlieren: Die Honda-typische Front wurde neu interpretiert – etwas erschlankt und chromverziert unterstreicht sie das Limousinenflair ebenso wie das stimmige Heck mit sehr dezentem Spoiler und den markanten, aber unaufdringlichen C-förmigen Leuchten.

Der gewachsene Civic taugt für die kurze Spritztour genauso wie für längere Ausfahrten: Im TT-Test zeigte der 1,5-Liter-Turbobenziner mit seinen 182 PS ansprechendes Fahrverhalten: Das Fahrwerk agil, der neu entwickelte Motor spritzig, die Schaltwege kurz – die Fahreigenschaften des 6-Gang-Handschalters machen Laune. Wer nicht so gerne Hand anlegt, für den gibt’s den Civic mit CVT-Auto­matikgetriebe.

Im Cockpit wartet ein 7-Zoll-Display auf den Fahrer, am Lenkrad dirigiert man mit Touch-Reglern und jeder Menge Knöpfen die Hightech-Ausstattung. Mit dem Paket an Fahrsicherheits- und Assistenzsystemen „Honda Sensing“ streckt der Japaner die „Fühler“ aus, und das in Serie, da sind keine teuren Extras nötig.

Damit noch zum Preis: Das Basismodell beginnt bei 26.490 Euro, die getestete Executive-Ausstattung schlägt mit 31.790 Euro zu Buche. (gz)