Von Stefan Pabeschitz

Málaga – Wer den „Vierzylinder-Porsche“ vornehmlich als Schimpfwort verwendet, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er damit auch die letzten verbliebenen Zweisitzer-Sportwagen einer Marke ausgrenzt, die ihr Geld inzwischen hauptsächlich mit SUVs, Limousinen und neuerdings auch Kombis verdient. Es mag sein, dass die im vergangenen Jahr passierte Kastration von Boxster und Cayman um zwei Zylinder nicht einer der sonnigsten Momente in der Markengeschichte war. Aber ausgerechnet auf dem für dieses Auto immens wichtigen US-Markt – und da vor allem in Kalifornien – zählen Zylinderanzahl und Hubraum tatsächlich weniger als die paar so gewonnenen Gramm CO2. Zum Trost spendierte Porsche den beiden Öko-Opfern die Zahl 718 als Namenszusatz, ein charakterförderndes Design mit mutigen Kanten und Schwüngen, dazu ein umfassendes Hightech-Update aus den Markenregalen.

Zumindest die S-Versionen mit 2,5-Liter Aggregat lassen an sportlicher Fahrfreude wenig Wünsche offen, sogar der Klang des Vierzylinders ist in dieser Ausbaustufe vertretbar. Nach einem Jahr wird nun mit den GTS-Modellen die nächste Evolution präsentiert. Traditionell steht das Kürzel für sportlich und in der Ausstattung aufgepeppte Modelle – etwas mehr Leistung und Performance ohne Komfortverzicht. Wer spartanisches Renngerät erwartet, wird hier also nicht fündig und muss warten, bis die Baureihe dereinst vielleicht mit einem RS geadelt wird oder zumindest ein neuer GT4 heranrollt.

Äußerlich sind die GTS-Modelle an abgedunkelten Leuchten, Carrera S-Felgen und dem schwarz eloxierten Auspuff-Doppelrohr erkennbar. Der komfortable Innenraum hüllt sich adrett in Alcantara und Hochglanz-Karbon, außerdem ist händisches Sesselrücken passé – die Ledersättel mit rutschfester Mittelbahn sind elektrisch verstellbar.

365 Pferde im GTS statt der üblichen 350 des S klingen nach eher geringer Ausbeute für den Aufwand eines geänderten Ansaugtraktes samt neuer Turbinen-Geometrie des variablen Laders. Dazu kommt aber ein deutlich verbesserter Drehmoment-Verlauf, der das Plateau von 420 Newtonmetern schon ab 1900 Umdrehungen erreicht und diesen Wert bis 5500 hält. Auf dem Papier macht das nur eine Zehntelsekunde weniger von null auf den ersten Hunderter – das Serienpaket aus adaptivem Sportfahrwerk, dem das Drehmoment je angetriebenem Rad optimierenden Torque Vectoring und den dynamischen Getriebelagern zur Reduzierung der Aggregatschwingungen verleiht Boxster und Cayman GTS aber zusätzlich einen straffen Gesamtcharakter, der in jeder Kurve voll ausgekostet werden kann. Die zweisitzigen Sportler gewinnen damit noch einmal an Agilität, werden leichtfüßiger, geben mehr Rückmeldung über die Kraftüberschüsse an der Hinterachse. Mit der hier ebenfalls serienmäßigen Fahrmodi-Auswahl plus 20-Sekunden-Power-Boost-Knopf können die auch noch stufenweise Richtung Übermut verschoben werden.

Die Handschaltung ist bei Porsche inzwischen eine bedrohte Art – womit sie schon aus sentimentalen Gründen empfehlenswert ist. Dazu lässt sich mit ihr auch die Kupplung Mensch-Maschine einfach am besten spüren. Die blitzschnell schaltende Doppelkupplungs-Automatik ist zwar ebenfalls eine Klasse für sich – allerdings lässt Porsche sie sich trotz niedrigerer Verbrauchs- und Emissionswerte als beim Schalter und damit geringerer Normverbrauchsabgabe mit 1269 Euro extra für den sonst mit 95.299 Euro eingepreisten Boxster und mit 1349 Euro extra für den handgerührt mit 92.871 Euro gelisteten Cayman vergolden. Die GTS-Versionen liegen damit etwa 14.500 Euro über den jeweiligen S-Modellen.