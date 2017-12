Von Franz Farkas

Turin – Etwa 900.000 Einwohner hat die pulsierende Metropole des Piemont, eingebettet zwischen den Alpen und den Hügeln des Montferrato. Obwohl die Stadt auch in den Ausläufern der Po-Ebene liegt, gibt es eine erkleckliche Anzahl von Hausbergen, die denen so mancher österreichischer Städte um nichts nachstehen. Etwa der Superga, an dem in den vierziger Jahren ein Flugzeug mit der gesamten Turiner Fußballmannschaft AC Turin beim Landeanflug auf die Stadt zerschellte.

Auf gewundenen Bergstraßen geht es hinauf zur imposanten Basilica di Superga. Turin ist natürlich auch immer noch die Heimat von Fiat und so sind wir standesgemäß mit einem Tipo S Design unterwegs. Er ist das neue Topmodell der Kompakt-Reihe und basiert auf der Ausstattung Lounge. Zusätzlich gibt es neuere 17-Zöller, etwas Klavierlack innen und außen sowie neue Sitzbezüge in einer Leder-Stoff-Kombination. Geblieben sind die Motorisierungen, wie etwa der 1,4-Liter-Benziner, mit dem wir aktuell unterwegs sind. Es ist erstaunlich, wie flott der Wagen auf den Steigungen ist, wenn man nur oft genug im Sechsganggetriebe rührt. Schnelle Überholmanöver sind so kein Problem, auch wenn die Sicht nach vorne in dem kurvigen Geläuf oft nicht so gut ist.

Oben angekommen, genießen wir vorerst den atemberaubenden Blick auf die Stadt und die Basilika. Sie ist zu einem regelrechten Wallfahrsort der zahlreichen Fußballfans geworden, bis zu 50.000 Leute gedenken am Todestag der Mannschaft. Uns zieht es weiter in Richtung der Piazzale Monte dei Cappuccini. Auch hier ist die Aussicht wunderschön, auch wenn die Stadt in der Vorweihnachtszeit schnell im Nebel versinkt. Nun geht es weiter ins Zentrum, auf den nicht immer guten Straßen können wir die Vorzüge des Fahrwerks erfahren. Eine Federung, die gerade richtig, nicht zu weich und nicht zu hart ist, und eine rundherum ausgewogenen Straßenlage, wie es sich für ein italienisches Auto gehört, zeichnen auch den Tipo aus. In der Stadt selbst wird gerade die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet, die Prachtstraßen mit ihren endlosen Arkadengängen, die kleine Geschäfte und zahlreiche Cafés bergen, erstrahlen in einem wunderschönen Lichterglanz. Nach einer nicht einfachen Parkplatzsuche kommen wir doch noch zu einem kleinen Rundgang und einem Espresso. Als wir das Auto im alten Fiat-Gebäude Lingotto, das heute mit seiner Renn- und Einfahrstrecke am Dach ein Kulturdenkmal ist, abgeben, sind wir sicher, dass wir wiederkommen werden.

P.S.: Der neue Tipo S Design steht ab sofort beim Fiat Händler und ist ab 20.990 Euro zu haben.