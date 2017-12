Von Lukas Letzner

Pfaffenhofen – Neun Jahre! Das ist in der automobilen Welt fast schon eine halbe Ewigkeit. Doch genau so viele Jährchen hatte Opels In­signia schon auf dem Buckel bevor heuer endlich die Ablöse bereitstand. Dafür hatte man sich in Rüsselsheim aber auch einiges anhören müssen. Doch im Sommer rollte endlich der Neue in die Schauräume der Händler und auch zu uns in die Garage.

Für unseren Test haben wir den Opel Sports Tourer – also die Kombi-Version – zur Verfügung gestellt bekommen und schon im Stand wird klar: Das Gewand des Lademeisters haben die Designer richtig gut hinbekommen. Mit knapp fünf Metern Länge steht elegant-sportlich auf den Rädern, die Proportionen stimmen und bereiten schon mal auf das vor, was die Passagiere im Innenraum erwarten. Nämlich Platz. Immerhin verschwinden 560 Liter hinter der mit einem Fußschwenk elektrisch aufschwingenden Heckklappe. Das reicht für einen ausgedehnten Camping-Urlaub von drei Personen ebenso, wie für den Wocheneinkauf. Auf Wunsch wächst das Ladevolumen bei umgelegter Lehne der Rückbank sogar auf 1665 Liter an.

Als wir den Insignia das erste Mal entern, werden wir von äußerst angenehmem, rückenschonendem, vielfach elektrisch verstellbarem und gutem Seitenhalt bietendem Gestühl mit Heizung und Kühlung in Empfang genommen. Das Layout und die Verarbeitung des Armaturenbretts gefällt uns ebenso. Die Instrumente sind gut zu lesen und die Anmutung der verwendeten Materialien ist top. Der Krieg der Knöpfe von einst dürfte mittlerweile gewonnen worden sein – und auch wenn es in unserem Kombi sehr viele Funktionen gibt, die bedient werden wollen, sitzt jeder Schalter genau dort, wo man ihn vermuten würde.

Unter der Haube arbeitete bei unserem Sports Tourer ein 2-Liter-Vierzylinder-Diesel. Der Selbstzünder ließ bei Bedarf 170 Pferdchen antraben und verteilte sein maximales Drehmoment von 400 Nm auf alle vier Räder. Ein entsprechendes und sicheres Vorrankommen sollte also garantiert sein. Den Standardsprint absolviert der 1,7 Tonnen schwere Insignia unter 10 Sekunden, bei 220 km/h hat man dann die maximale Reise­geschwindigkeit erreicht. Apropos reisen: Das kann man mit dem Insignia Sports Tourer richtig gut. Untenrum ist der Selbstzünder zwar etwas knurrig, wird dann aber im flotten Langstreckenmodus zum von Opel versprochenen „Flüsterdiesel“. Nicht nur das Platzangebot stimmt, auch das Fahrwerk und die Lenkung sind auf längere Touren ausgelegt. Willig folgt der Kombi jeder Bewegung des Lenkrads und Stöße jeglicher Art werden von den Insassen ferngehalten. Zudem hält sich der Diesel an der Zapfsäule zurück: Nach 14 Testtagen standen bei uns durchschnittliche 7,2 Liter auf der Uhr. Ein Wert, der sich sehen lassen kann.

Weil wir gerade beim Wert sind: Unser Insignia wäre zu Preisen ab 44.860 Euro zu haben gewesen. In Anbetracht der Ausstattung, die unter anderem ein Head-up-Display, einen Spurhalteassistenten, ein Panoramaglasdach und vieles mehr beinhaltete, ist der Preis mehr als fair.