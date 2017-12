Von Gregor Zoller

Matrei a. B. – Den Fahrmodus auf Sport +, die Landstraße frei, ein tiefes Grollen unter der Motorhaube, das zum furiosen Brüllen heranwächst, der Vortrieb ebenfalls enorm. Bei steigendem Puls herrscht aber doch Gelassenheit. Ja, der tut nicht nur so, als ob er könnte. Für einen kurzen Moment gibt man sich dem Rausch der Geschwindigkeit hin. Für einen kurzen Moment vergisst man, was einen gerade beschäftigt hat.

Dann huscht der Blick in weiser Vorahnung auf den Tacho und man ertappt sich selbst. Da war die Hitze des Moments zu groß, ein reu- und wehmütiger Wechsel aufs Bremspedal ist die Folge.

Mercedes schafft mit seinem optisch etwas nachgeschärften Topmodell der GLA-Familie, dem GLA AMG 45 4matic, die Symbiose eines alltagstauglichen Oberklasse- Kompaktwagens mit einer kraftstrotzenden Rennbestie.

Von den SUV-Anleihen, die der GLA sonst mitbringt, sehen wir bei diesem Sportler wenig: Dank Sportfahrwerk und Niederquerschnittsreifen sitzt er tief am Boden, mit Frontspoiler und Heckdiffusor, knallroten Bremsklötzen und Carbonelementen zeigt der Stern, was er hat. Auch im Innenraum: gewohnte Eleganz à la Mercedes und dann erneut: Passend zu den Bremsklötzen draußen erinnern hier drinnen die knallroten Sitzgurte und das eingeprägte AMG-Logo am Schaltknauf den Fahrer daran, was ihm bevorsteht.

Und um genau diese Sitzgurte ist man auch froh, sobald das bevorzugte Terrain eines solchen Sportlers erreicht ist: die kurvige Landstraße. Wer bisher noch die Cruising-Qualitäten des Stuttgarters erprobt hat und die sportlichen, aber doch komfortbetonten Sitze bis jetzt noch nicht auf ihre – vor allem seitwärts – stabilisierenden Eigenschaften in schnellen Kurven getestet hat, gibt sich wohl spätestens jetzt einen Ruck und stellt den Drehregler auf die nächste Stufe. Sport – oder, wie eingangs schon erzählt, Sport +.

Sofort spannt der GLA merklich alle Muskeln an. Lenkbewegungen werden mit maximaler Exaktheit auf die Straße übertragen, der 4matic-Allradantrieb bietet Top-Traktion und der 381-PS-Reihenvierzylinder läuft zur Höchstform auf.

Zu allem Überfluss dann noch der Auspuffknopf, durch den die AMG-Performance-Abgasanlage jeden Gangwechsel des 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebes mit unverschämt lautem Bollern quittiert. Stilecht eben.

Zurück in der Zivilisation und im Komfortmodus kann man es sich dann wieder gut gehen lassen: Mit höchster Verarbeitungsqualität und Hightech in puncto Multimedia und Konnektivität bietet der GLA neben dem Auspowern auch Wohlfühlprogramm. Schadet auch nicht, wenn der Puls gerade etwas höher ist und der Fahrer mit breitem Grinsen die letzte Kurvenfolge hinter sich gelassen hat.

Natürlich hat so viel Spaß seinen Preis. Der Testwagen lag bei 78.364 Euro – ein stolzer Preis für einen „Kompakten“. Den kann wohl nur der rechtfertigen, der die Fahrleistungen und das Handling dieses Wagens zu schätzen weiß. Oder wer vielleicht eh schon in einem Schloss wohnt und sich nicht zwischen Schönem und Biest entscheiden will.