Von Lukas Letzner

Innsbruck – Der ist ja richtig groß geworden! Das und ähnliche Aussagen hörten wir während der 14 Tage, die der neue VW Polo bei uns verbracht hatte, relativ oft. Und das ist auch kein Wunder. Der kleine Wolfsburger hat nämlich eine imposante Wachstumskur mitgemacht und darf sich über ein Plus von 81 mm in der Länge, 69 mm in der Breite und ordentliche 92 mm beim Radstand freuen. Woher das kommt? Er ist das letzte klassische VW-Modell, das jetzt auf die schon 2012 eingeführte MQB-Plattform wechselte.

Entsprechend seriös und erwachsen steht der Polo vor uns und die gewonnenen Zentimeter verfehlen auch im Innenraum ihre Wirkung nicht. Zwar fühlte man sich im kleinen Wolfsburger vorne immer schon recht wohl, doch jetzt können auch hinten zwei Erwachsene so gut sitzen, dass VW zu Recht auf den Dreitürer verzichtet und den Passagieren die leidige Kletterpartie auf die Rückbank erspart. Die 351 Liter, die der Kofferraum jetzt schluckt (ein Plus von 71 Litern), nehmen jeder Einkaufstour den Schrecken, und selbst bei ausgedehnten Skiausflügen mit Kind und Kegel schluckt der Polo willig die benötigten Utensilien.

Doch nicht nur in Punkto Platz hat der kleine VW zugelegt, auch technisch darf man sich über viele Neuheiten freuen. Nach dem Druck auf den Startknopf erwacht neben dem Dreizylinder-Motor beispielsweise auch das Cockpit mit seinen digitalen Armaturen zum Leben. Das volldigitale und konfigurierbare Kombiinstrument, das Navikarten groß zwischen den beiden (virtuellen) Rund­instrumenten einblenden kann, ist neu in dieser Klasse und macht in Verbindung mit dem hübsch hinter Glas eingefassten 8-Zoll-Touchscreen doch einiges her. Doch jetzt rein ins Gewusel der Stadt. Flink bewegen wir – der leichtgängigen Lenkung sei’s gedankt – den Polo die Einfahrt unserer Garage empor und reihen uns im Stadtverkehr ein. Der Benziner quetscht 75 PS aus seinen drei Brennkammern und schickt ein maximales Drehmoment von 95 Newtonmeter an die vorderen Räder. Zwar muss er auf einen Turbo verzichten, dennoch dreht er willig hoch und vermittelt in Kombination mit dem straffen Fahrwerk einen quirligen Eindruck. Der deutlich längere Radstand macht sich dann auf der Autobahn positiv bemerkbar und lässt den Mini-Golf sehr erwachsen auftreten. Für den Fall der Fälle sind jetzt serienmäßig ein Front-Assist und die Fußgänger-Notbremse mit an Bord. Wem das nicht reicht, der sollte einen Blick in die Liste der Extras werfen, denn der kleine Wolfsburger spielt fast alle Stücke. Mit dem einen oder anderen Extra mit an Bord brachte es unser Polo auf 19.782 Euro. Die Basis ist bereits ab 13.990 Euro erhältlich.